Squalificate le Ferrari nel Gp di Cina, ! Le contestazioni alle auto di Hamilton e Leclerc

Quanto accaduto al termine della gara in Cina è stata una vera mazzata per il morale del team Ferrari. Questa è la prima volta nella storia della F1 con due monoposto della Scuderia di Maranello squalificate.

di Redazione Sport & Motori



Dopo la deludente prestazione nel Gran Premio di Cina , dove la Rossa è sembrata non avere risposte al dominio targato McLaren in occasione della seconda prova stagionale del Campionato Mondiale di Formula 1, piove sul bagnato in casa Ferrari. La Fia ha riscontrato una doppia irregolarità sulle vetture di Maranello che ha condotto alla squalifica di Hamilton e Leclerc .

La vittoria è andata all’australiano Oscar Piastri, che partito dalla pole position ha condotto la gara sempre in testa precedendo sul traguardo il compagno di squadra Lando Norris, dimostratosi bravo alla partenza scavalcando la Mercedes guidata da George Russell arrivato terzo. Quarto posto per la Red Bull di Max Verstappen, mai in corsa per la vittoria, ma capace di risalire dopo una partenza complicata.

Disastro totale per la Ferrari con Charles Leclerc solo quinto davanti a Lewis Hamilton che in gara era stato sorpassato dal monegasco al 21° giro. I due piloti della Rossa si sono resi protagonisti anche di un pericolosissimo contatto in partenza che ha danneggiato l’ala anteriore di Leclerc, per poi essere clamorosamente squalificati al termine della gara

Leclerc e Hamilton, i motivi della squalifica

Al termine del GP di Shanghai è cambiato infatti l’ordine di arrivo con l’investigazione e la squalifica per Leclerc, Hamilton e Gasly. La monoposto del monegasco, insieme all’Alpine, è stata trovata sottopeso di un chilogrammo dopo i controlli tecnici. Per entrambi i piloti 799 kg contro gli 800 minimi richiesti, una volta prelevato il campione di benzina di 2 litri. Ad una prima pesa, la Ferrari di Leclerc è risultata 800.5 kg, prelevati due litri di benzina con montata l’ala anteriore di scorta, la successiva pesa ha segnalato 799 kg. Sulla SF-25 del britannico è stato riscontrato uno spessore del pattino inferiore al consentito. Come previsto dal regolamento tecnico, il pattino avrebbe dovuto misurare almeno 9 millimetri di spessore ma, mentre nelle tre misurazioni effettuate è risultato tra gli 8.6 e gli 8.5 mm .

Al riguardo la Ferrari ha pubblicato un comunicato sui social: “In seguito ai controlli post gara della Fia entrambe le nostre macchine non sono risultate conformi ai regolamenti per ragioni diverse. La macchina di Leclerc è risultata sottopeso di un kg e quella di Hamilton aveva un’usura eccessiva del pattino posteriore. Charles aveva adottato una strategia di un solo pit stop per questa gara e l’usura delle gomme era troppo alta causando la situazione di sottopeso. Riguardo alla vettura di Hamilton abbiamo valutato male di poco l’usura. Non c’era nessuna ricerca di vantaggi. Impareremo da quello che è successo oggi per essere sicuri di non fare gli stessi errori di nuovo. Ovviamente non era il modo in cui volevamo che andasse il fine settimana in Cina, né per noi stessi, né per i nostri fan che ci sostengono sempre”

Questa è la prima volta nella storia della F1 con due monoposto della Scuderia di Maranello squalificate. Due vetture dello stesso team sanzionate è accaduto diverse volte in F1: l'ultima in Giappone 2019 con le Renault. Cambia la griglia finale dunque con il quinto posto allora per Ocon con la Haas, sesto posto per il 18enne pilota italiano Kimi Antonelli sull'altra Mercedes. Le squalifiche di Leclerc, Hamilton e Gasly sorridono a Stroll e Sainz che entrano in classifica in zona punti dietro ad Albon e Bearman. Ritirato in avvio Fernando Alonso sull' Aston Martin. Prossimo appuntamento con il Mondiale di Formula 1 il prossimo 6 aprile con il Gran Premio del Giappone a Suzuka.