Sondaggi politici: centrodestra e campo largo alla pari

Fdi resta il primo partito a destra, al 28,1 per cento mentre nel centrosinistra il Pd sale al 22,4 davanti al M5s che scende al 12,8 per cento. Azione di Calenda e Futuro Nazionale di Vannacci possono risultare decisivi per gli equilibri tra le coalizioni.

Manca ancora un anno alle urne ma dalle intenzioni di voto già emerge un dato politico che promette di influire più di qualche decimale: la partita del 2027 potrebbe decidersi tutta sul ruolo dei partiti minori. I sondaggi fotografano due schieramenti sostanzialmente alla pari con oscillazioni minime tra centrodestra e campo largo.



Tra i partiti minori a sparigliare le carte potrebbero essere Azione e Futuro Nazionale . La compagine guidata da Carlo Calenda potrebbe risultare decisiva nei numeri ma continua a escludere un ingresso stabile in coalizione. Dall’altro lato, il movimento di Roberto Vannacci resta un’incognita: non è ancora chiaro se sceglierà di collocarsi in modo definitivo nel perimetro del centrodestra.

A fotografare il quadro è il doppio aggiornamento degli ultimi giorni: il sondaggio SWG per La7 del 13 aprile e la Supermedia YouTrend del 16 aprile, che raccontano un sistema con equilibri ancora aperti e destinati a giocarsi su pochi punti percentuali.

FdI ancora primo partito

Fratelli d’Italia resta saldamente il primo partito, ma senza accelerare . Per SWG è al 29,3%, in lieve calo rispetto a fine marzo (-0,2). Un dato in controtendenza con la Supermedia YouTrend che lo colloca al 28,1%, in crescita di due decimi. Nella coalizione di centrodestra gli alleati della premier Giorgia Meloni avanzano con poche variazioni: Forza Italia arretra leggermente (7,7% per SWG, 8,3% per YouTrend), mentre la Lega di Matteo Salvini oscilla tra calo e recupero (6,3% per SWG, 7,2% per YouTrend).

Il campo largo rallenta ma resta in scia

Sul fronte opposto, il Pd è il principale partito, stabile sopra il 22% : i dem scendono al 21,9% per SWG, mentre nella media YouTrend si attestano al 22,4%. Alle spalle c’è il Movimento 5 Stelle in leggera flessione (12,2% SWG, 12,8% YouTrend) mentre Alleanza Verdi-Sinistra oscilla tra il 6,6% e il 6,2%.

La crescita silenziosa di Futuro Nazionale

Ma a movimentare i sondaggi sono soprattutto le compagini più piccole . SWG segnala una crescita diffusa: Azione sale al 3,5%, Italia Viva al 2,4%, +Europa all’1,6%. Una dinamica che si riflette anche nella Supermedia YouTrend, dove Italia Viva cresce al 2,5%, mentre +Europa resta all’1,5% e Azione raggiunge la soglia del 3%. Ma la vera incognita è Futuro Nazionale di Roberto Vannacci che raggiunge il 3,5%, attestandosi come una presenza da tenere in considerazione nell’area di centrodestra.

Numeri contenuti, ma politicamente rilevanti. Secondo l’analisi YouTrend, i partiti di Calenda e Vannacci possono rappresentare il vero ago della bilancia in vista del voto. Senza Azione, il campo largo (Pd, M5s e Avs) si fermerebbe al 41,4%. Con l’aggiunta di Italia Viva e +Europa salirebbe al 45,4%. Con l’ingresso dei calendiani il centrosinistra riuscirebbe ad avvicinarsi concretamente alla soglia della vittoria arrivando al 48,4%, dei voti.