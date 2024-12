Ritorna Atreju, la kermesse di Fratelli d' Italia: "Invito a Trump? Parliamo dei presenti..."

Dal presidente argentino Javier Milei al primo ministro del Libano Najib Mikati; dal ritorno dell’ex segretario di Rifondazione comunista Fausto Bertinotti ai leader di 5 Stelle e Azione, Giuseppe Conte e Carlo Calenda. Per l’edizione 2024 della festa di Atreju, Fratelli d’Italia sceglie ancora una volta di puntare su ospiti internazionali e tanti nomi della politica, senza trascurare il mondo della cultura e dello spettacolo.

Kermesse al via l’8 dicembre con Bertinotti

Prenderà il via domenica 8 dicembre al Circo Massimo di Roma , con l’accensione alle ore 17 dell’albero di Natale e l’animazione del presepe vivente, la nuova edizione della manifestazione, dal titolo ‘La via italiana, risposte concrete al mondo che cambia‘. 378 ospiti e oltre 500 interventi: sono alcuni dei numeri snocciolati dal responsabile nazionale organizzazione di Fdi Giovanni Donzelli, nel corso della conferenza stampa di presentazione della kermesse che va in scena per una settimana intera fino al 15 dicembre, quando, come da tradizione, a chiudere sarà la premier e leader di Fdi Giorgia Meloni. Il discorso della presidente del Consiglio è previsto alle ore 12.15 e sarà preceduto dagli interventi dei vicepremier Matteo Salvini (in video-collegamento perché impegnato col congresso della Lega lombarda) e Antonio Tajani e dei leader di Noi Moderati e Udc, Maurizio Lupi e Lorenzo Cesa.

Ad aprire il programma dei dibattiti, domenica 8 alle ore 17.30 , sarà ‘Uomini mai allineati’ con Fausto Bertinotti, Paolo Bonolis e Pietrangelo Buttafuoco. Il clou si concentrerà da giovedì a domenica.

Gli ospiti internazionali

Ricco il parterre di ospiti internazionali, a partire dal presidente dell’Argentina Milei, il cui intervento è previsto per sabato 14 dicembre alle ore 19. Sul palco di Atreju anche la questione Mediorientale, con la partecipazione del premier libanese Mikati, sempre sabato 14 alle 13. E un confronto sui flussi migratori fra i ministri dell’Interno di Regno Unito, Yvette Cooper, Francia, Bruno Retailleau, Malta, Byron Camilleri, e quello dell’Italia, Matteo Piantedosi. Oltre ai presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa , ci sarà il neo-vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Raffaele Fitto, che salirà sul palco insieme all’ex presidente del Consiglio e segretario del Pd, Enrico Letta in un’intervista prevista per venerdì 13 alle ore 19.

Confronto sulla Giustizia Nordio-Santalaucia

Spazio al confronto anche tra punti di vista molto diversi tra loro . Fra gli ospiti il presidente dell’Associazione nazionale magistrati Giuseppe Santalucia, che discuterà con il Ministro Carlo Nordio sulla riforma della giustizia. E poi il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale, quello della Puglia Michele Emiliano, il leader di Azione Carlo Calenda, il presidente emerito della Camera Luciano Violante e l’attivista Lgbt Anna Paola Concia, solo per citarne alcuni.

Carlo Nordio Giuseppe Santalucia

Il governo parteciperà con i ministri Lollobrigida in un dibattito sulla qualità italiana , Crosetto sulla ‘via italiana’ per la costruzione della pace, Urso sul rilancio dell’automotive, Schillaci sugli investimenti per la sanità, Roccella sul futuro della famiglia, Giuli sulla rinascita del cinema italiano, Musumeci sulla decarbonizzazione, Santanché sulla gestione del turismo ai tempi del Giubileo, Ciriani sui conservatori europei, Abodi sulla riforma del calcio. Presenti anche i ministri Giorgetti, Foti, Calderone, Pichetto Fratin, Valditara, Bernini, Casellati, Calderoli e Zangrillo. Tra i relatori anche un ex del governo Meloni, Gennaro Sangiuliano, che parlerà della rielezione di Donald Trump in un panel sugli Usa.

Spazio a spettacolo e mercatini

Non mancheranno protagonisti del mondo dello spettacolo , della musica e dello sport. Fra questi i registi Federico Moccia e Fausto Brizzi, le attrici Claudia Gerini, Maria Grazia Cucinotta e Rocio Munoz Morales, la cantante Nina Zilli, la campionessa olimpionica Elisa Di Francisca. Torna anche il tradizionale “premio Atreju”, che sarà consegnato a Olivia Maurel, attivista nata da utero in affitto e impegnata per l’abolizione a livello internazionale di questa stessa pratica, Kimia Yousofi, atleta paralimpica afghana, Edoardo Vianello, icona del cantautorato italiano, Stefania Battistini e Simone Traini, giornalisti Rai su cui pende un mandato d’arresto in Russia. E poi il colore: dal villaggio di Natale formato famiglia ai mercatini, passando per la grande pista di pattinaggio su ghiaccio, con un’area ludica per adulti e bambini. La novità sarà “Radio In Onda“, la radio di Atreju con una programmazione tutta dedicata alla kermesse.

“Festa di parte ma non di partito”

“La nostra è una festa di parte ma non di partito, ci confronteremo con tutti, anche con chi ha idee molto diverse dalle nostre. Da sempre Atreju è il luogo del confronto“, ha affermato Donzelli presentando il programma della manifestazione. E rispondendo a una domanda sui ragazzi di Gioventù nazionale coinvolti nell’inchiesta di Fanpage su razzismo e antisemitismo, il deputato ha sottolineato: “Non ci sono persone coinvolte nella vicenda Fanpage che non siano state sospese”. “A sinistra non c’è bisogno di infiltrati per vedere atti violenti e antisemiti. Non servono telecamere nascoste per vedere giovani che picchiano poliziotti. Ma non vediamo la stessa indignazione a sinistra“, ha proseguito Donzelli, al quale ha fatto eco Fabio Roscani, presidente di Gioventù nazionale: “C’è un collegio di garanzia che sta facendo il suo iter” per quanto riguarda le persone coinvolte nell’inchiesta, ma “i ragazzi di Gioventù nazionale saranno presenti ad Atreju. Vedrete il vero volto della destra giovanile, che è diverso da quello che è stato dipinto con l’inchiesta di Fanpage”.

Sull’assenza della segretaria Pd Elly Schlein come ospite, Donzelli ha precisato che non è stato rivolto alcun invito alla leader dem dopo il caso dell’anno scorso: “C’era la consapevole e reciproca scelta né di invitarsi, né di partecipare”. E con chi gli chiedeva se Fdi abbia provato a invitare anche il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump, il responsabile dell’organizzazione di Via della Scrofa ha glissato: “Il programma è quello illustrato, non parliamo degli ospiti che non sono in programma. Parliamo di quelli che ci sono“

Programma Atreju 2024

DOMENICA 8 DICEMBRE

Ore 17:00

Presepe vivente e accensione albero di Natale.

Inizio delle trasmissioni di In onda, la radio di Atreju.

A cura di: Grazia Di Maggio (Deputata FdI) ed Etel Sigismondi (Senatore FdI).

Ore 17:30 – Sala Marco Polo

Uomini sempre poco allineati

Intervengono: Fausto Bertinotti, Paolo Bonolis, Pietrangelo Buttafuoco

Introduce: Gianmarco Mazzi (Sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura).

Modera: Raffaele Speranzon (Vicecapogruppo vicario FdI Senato della Repubblica).

Ore 18:30 – Sala Marco Polo

Atreju dal 1998 ad oggi: la nostra Storia Infinita

Intervengono le generazioni che hanno dato vita alla festa.

LUNEDÌ 9 DICEMBRE

Ore 17:00 – Sala Marco Polo

Presentazione del libro “La destra italiana in Europa. Dall’europarlamento ai conservatori” di Fabrizio Tatarella.

Intervengono: Michele Barcaiuolo (Senatore FdI, Capogruppo Commissione Affari esteri e difesa), Alessandro Foglietta (già Parlamentare europeo Alleanza Nazionale), Lucrezia Mantovani (Deputata FdI, Capogruppo Commissione Politiche dell’Unione europea).

Ore 18.00 – Sala Marco Polo

Il bullismo visto dalle donne

Intervengono: Nina Zilli (Cantautrice e conduttrice radiofonica), Maria Grazia Cucinotta (Attrice e produttrice cinematografica), Donatella Finocchiaro (Attrice), Elisa Di Francisca (Schermitrice e campionessa olimpica), Rocio Muñoz Morales (Attrice e scrittrice).

Introduce: Tiziana Rocca (Produttrice cinematografica).

Ore 19:00 – Sala Marco Polo

Cantieri e mobilità – le opportunità sprecate per Roma

Intervengono: Marco Perissa (Deputato FdI, Presidente FdI Roma Capitale), Giovanni Quarzo (Capogruppo FdI Consiglio comunale Roma), Francesca Barbato, Stefano Erbaggi, Mariacristina Masi, Federico Rocca (Consiglieri comunali Fratelli d’Italia Roma Capitale), Antonello Aurigemma (Presidente del Consiglio Regionale del Lazio), Giancarlo Righini (Assessore Bilancio, Programmazione economica, Agricoltura e sovranità alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste Regione Lazio), Fabrizio Ghera (Assessore Mobilità, Trasporti, Tutela del Territorio, Ciclo dei rifiuti, Demanio e Patrimonio Regione Lazio), Daniele Rinaldi (Vicepresidente FdI Roma Capitale).

MARTEDÌ 10 DICEMBRE

Ore 16:00 – Sala Marco Polo

Il Sud, nuova locomotiva d’Italia

Assemblea del Dipartimento Politiche per il Mezzogiorno.

Coordina: Carolina Varchi (Deputata FdI, Responsabile Dipartimento Politiche per il Mezzogiorno).

Ore 17:30 – Sala Marco Polo

Presentazione del libro “Perché l’Italia è di destra. Contro le bugie della sinistra” di Italo Bocchino.

Intervengono: Goffredo Bettini (già Europarlamentare del Partito Democratico), Luca Sbardella (Deputato FdI), Claudio Velardi (Direttore de Il Riformista).

Modera: Fabrizio Frullani (Giornalista).

Ore 18:30 – Sala Marco Polo

Unità e coesione, il Partito che rafforza borghi e identità

Intervengono: Marco Silvestroni (Senatore FdI e Presidente FdI provincia di Roma), Alessandro Palombi (Deputato e Sindaco di Palombara Sabina), Andrea Volpi (Deputato e Sindaco del comune di Lanuvio), Marco Bertucci, Flavio Cera, Micol Grasselli, Emanuela Mari, Edy Palazzi, Marika Rotondi (Consiglieri regionali FdI Regione Lazio).

Intervengono i Consiglieri metropolitani di Roma e i Sindaci della provincia di Roma.

MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE

Ore 16:00 – Sala Marco Polo

Terza età, una risorsa per la Nazione

Assemblea del Dipartimento Pensionati d’Italia.

Coordina: Valfredo Porega (Responsabile Dipartimento Pensionati d’Italia).

Ore 17:30 – Sala Marco Polo

Presentazione del libro “Il tempo delle chiavi. L’omicidio Ramelli e la stagione dell’intolleranza” di Nicola Rao.

Intervengono: Riccardo De Corato (Deputato FdI, Vicepresidente Commissione Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), Andrea De Priamo (Senatore FdI, Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori), Mario Ajello (Giornalista).

Introduce e modera: Riccardo Ponzio (Presidente Azione Studentesca).

Ore 18:30 – Sala Marco Polo

Regione Lazio: Roma risorsa o limite per lo sviluppo delle altre Province?

Intervengono: Paolo Trancassini (Coordinatore Regionale FdI Lazio, Questore della Camera dei deputati), Massimo Ruspandini (Deputato FdI, Vicecapogruppo Camera dei deputati), Massimiliano Maselli (Assessore all’Inclusione sociale e Servizi alla persona della Regione Lazio), Manuela Rinaldi (Assessore Lavori pubblici, Politiche di Ricostruzione, Viabilità, Infrastrutture della Regione Lazio), Daniele Sabatini (Capogruppo FdI Regione Lazio).

Ore 20:00 – Sala Marco Polo

La destra universitaria al servizio della comunità studentesca

Assemblea di Azione Universitaria.

GIOVEDÌ 12 DICEMBRE

Ore 14:30

Inaugurazione del villaggio completo di Atreju.

Ore 15:00 – Sala Cristoforo Colombo

La via italiana per le riforme

Dall’autonomia al premierato, una Nazione più vicina ai cittadini

Intervengono: Roberto Calderoli (Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie), Maria Elisabetta Alberti Casellati (Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa), Paolo Zangrillo (Ministro per la Pubblica Amministrazione), Alberto Cirio (Presidente Regione Piemonte), Michele De Pascale (Presidente Regione Emilia-Romagna), Giosy Romano (Coordinatore ZES Unica del Mezzogiorno).

Introduce: Alessandro Urzì (Deputato FdI, Capogruppo Commissione Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni).

Modera: Roberto Napoletano (Direttore de Il Mattino).

Ore 16:00 – Sala Cristoforo Colombo

Dalla violenza ideologica al pensiero critico

La via italiana al confronto

Intervengono: Anna Maria Bernini (Ministro dell’Università e della Ricerca), Giuseppe Valditara (Ministro dell’Istruzione e del Merito), Paola Frassinetti (Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Istruzione e del Merito), David Parenzo (Giornalista).

Introduce: Nicola D’Ambrosio (Presidente di Azione Universitaria).

Modera: Antonio Rapisarda (Direttore de Il Secolo d’Italia).

Ore 17:00 – Sala Cristoforo Colombo

L’autostrada dei click

La via italiana per reti efficienti, sicure e resilienti

Intervengono: Alessio Butti (Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all’innovazione tecnologica), Enrico Bagnasco (Ad di Sparkle), Sabrina De Filippis (Ad di Mercitalia Logistics FS), Giulia Gasparini (Head Amazon AWS), Lorenzo Mariani (Co-direttore Generale di Leonardo), Francesco Salerni (Direttore Strategia, Digitale e Sostenibilità di Terna).

Introduce: Salvatore Deidda (Deputato FdI e Presidente della Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni).

Modera: Hoara Borselli (Giornalista).

Ore 18:00 – Sala Cristoforo Colombo

Peacekeepers

La via italiana alla costruzione della pace

Intervengono: Guido Crosetto (Ministro della Difesa), Lorenzo Fontana (Presidente della Camera dei deputati), Ettore Rosato (Deputato di Azione), Andrea Margelletti(Presidente del Centro Studi Internazionali), Stefano Pontecorvo (Presidente di Leonardo).

Introduce: Giulio Terzi di Sant’Agata (Senatore FdI, Presidente della Commissione Politiche dell’Unione Europea).

Modera: Francesco Verderami (Giornalista).

Ore 19.00 – Sala Cristoforo Colombo

Due anni di successi: dati che smentiscono i gufi

La via italiana per la crescita economica

Intervengono: Giancarlo Giorgetti (Ministro dell’Economia e delle Finanze), Tommaso Foti (Ministro per gli affari europei, politiche di coesione e PNRR), Luigi Marattin (Deputato), Gregorio De Felice (Chief Economist di Intesa Sanpaolo), Daniele Manca (Vicedirettore Corriere della Sera).

Introduce: Ylenja Lucaselli (Deputata FdI, Capogruppo in Commissione Bilancio).

Modera: Andrea Bignami (Giornalista).

Ore 20:00 – Sala Cristoforo Colombo

Presentazione del libro “Il follemente corretto. L’inclusione che esclude e l’ascesa della nuova nuova élite” di Luca Ricolfi.

Intervengono: Alessandro Amorese (Deputato FdI, Capogruppo in Commissione Cultura), Marina Terragni (Giornalista e Presidente del GEAC).

Modera: Incoronata Boccia (Giornalista).

Ore 20:00 – Sala Marco Polo

Presentazione del libro “Cina, la nuova egemonia. La guerra dei metalli rari” di Giovanni Brussato.

Interviene: Antonio Iannone (Senatore FdI, Segretario di presidenza del Senato).

Modera: Fabio Dragoni (Giornalista)

Ore 21:00 – Sala Cristoforo Colombo

Premio Atreju a Edoardo Vianello

Consegnano il premio: Monica Ciaburro (Deputata FdI, Vicepresidente Commissione Difesa) e Guido Liris (Senatore FdI, Capogruppo Commissione Bilancio).

Modera: Simona Branchetti (Giornalista).

Ore 21:00 – Sala Marco Polo

Premio Atreju a Stefania Battistini e Simone Traini.

Consegnano il premio: Elisabetta Gardini (Deputata FdI, Presidente della Delegazione italiana presso l’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa) ed Emanuele Loperfido (Deputato FdI, Segretario Commissione Affari esteri e comunitari).

VENERDÌ 13 DICEMBRE

Ore 9:00 – Sala Cristoforo Colombo

Presentazione del libro “War room. Attori, strutture e processi della politica in campagna permanente” di Luigi Di Gregorio.

Intervengono: Roberta Angelilli (Vicepresidente Regione Lazio), Massimo Milani (Deputato FdI, Segretario Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici).

Modera: Giovanni Marinetti (Giornalista).

Ore 9:00 – Sala Marco Polo

Presentazione del libro “Mino cane fortunato”, di Massimiliano Simari.

Intervengono: Licia Colò (Conduttrice televisiva e scrittrice), Alfredo Antoniozzi (Deputato FdI, Vicecapogruppo Camera dei deputati), Michaela Biancofiore (Senatrice e Capogruppo Civici d’Italia – Noi Moderati).

Ore 10:00 – Sala Cristoforo Colombo

Rompere il soffitto di cristallo

La via italiana per una vera parità di genere contro la violenza

Intervengono: Isabella Rauti (Sottosegretario di Stato al Ministero della difesa), Arianna Meloni (Responsabile FdI Segreteria politica e Adesioni), Anna Paola Concia (già Deputata Partito Democratico e attivista Lgbt), Nunzia De Girolamo (Giornalista), Annalisa Imparato (Magistrato), Sara Manfuso (Giornalista).

Introduce: Ester Mieli (Senatrice FdI, Responsabile Dipartimento Pari opportunità).

Modera: Safiria Leccese (Giornalista).

Ore 10.00 – Sala Marco Polo

Superare gli ostacoli e valorizzare le competenze

La via italiana all’inclusione sociale

Intervengono: Maria Teresa Bellucci (Viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali), Giovanni Bruno (Presidente Fondazione Banco Alimentare), Don Antonio Coluccia(Fondatore Opera Don Giustino), Pietro Cum (Ceo di Elis), Emilio Didonè (Segretario Generale FNP Cisl), Vincenzo Falabella (Presidente Fish Onlus), Domenico Giani(Presidente Confederazione Nazionale Misericordie d’Italia), Daniele Timarco (Direttore Programmi nazionali di Save the Children).

Introduce: Maria Immacolata Vietri (Deputata FdI, Capogruppo Commissione Affari sociali).

Modera: Francesco Curridori (Giornalista).

Ore 11:00 – Sala Cristoforo Colombo

Jubileum

La via italiana per un turismo inclusivo tra cultura e spiritualità

Intervengono: Daniela Santanchè (Ministro del Turismo), Roberto Gualtieri (Sindaco di Roma), Francesco Rocca (Presidente Regione Lazio), Elena Palazzo (Assessore Turismo, Ambiente, Sport, Cambiamenti climatici, Transizione energetica, Sostenibilità della Regione Lazio), Bernabo’ Bocca (Presidente Federalberghi), Monsignor Rino Fisichella (Pro-prefetto del Dicastero per la Nuova Evangelizzazione e incaricato da Papa Francesco all’organizzazione dell’Anno Santo), Marina Lalli (Presidente Federturismo Confindustria), Franco Gattinoni (Presidente Federazione Turismo Organizzato), Valentina Reino (Head of Public Policy & Campaign – Southern Europe Airbnb).

Introduce: Gianluca Caramanna (Deputato FdI, Responsabile Dipartimento Turismo).

Modera: Guido Boffo (Direttore de Il Messaggero).

Ore 11:00 – Sala Marco Polo

Orizzonti spaziali

La via italiana tra avanguardia tecnologica e diplomazia delle stelle

Intervengono: Roberto Cingolani (AD e DG di Leonardo), Mariano Bizzarri (Professore di Patologia Clinica all’Università La Sapienza e Direttore del Laboratorio di Biomedicina Spaziale), Teodoro Valente (Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana), Walter Villadei (Astronauta).

Introduce: Massimo Miscusi (Responsabile Dipartimento Università FdI).

Ore 12:00 – Sala Cristoforo Colombo

Ignazio La Russa intervistato da Peter Gomez.

Introduce: Manlio Messina (Vicecapogruppo Vicario FdI Camera dei deputati).

Ore 14:00 – Sala Cristoforo Colombo

Più investimenti per il riscatto della sanità

La via italiana per la tutela della salute

Intervengono: Orazio Schillaci (Ministro della Salute), Marcello Gemmato (Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute), Francesco Acquaroli (Presidente Regione Marche), Michele Emiliano (Presidente Regione Puglia) Introduce: Franco Zaffini (Senatore FdI e Presidente della Commissione Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale).

Modera: Pietro Senaldi (Condirettore di Libero).

Ore 14.30 – Sala Marco Polo

Tra abusi e soprusi: un modello per combattere i “ladri di case”

La via italiana per garantire la proprietà privata

Intervengono: Andrea Delmastro Delle Vedove (Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia), Jimmy Ghione (Inviato Striscia la Notizia), Mario Giordano (Giornalista), Fabio Pucci (Presidente dell’UPPI), Simone Ruzzi – in arte Cicalone (Youtuber), Giorgio Spaziani Testa (Presidente Confedilizia).

Introduce: Ciro Maschio (Deputato FdI e Presidente Commissione Giustizia).

Modera: Costanza Cavalli (Giornalista).

Ore 15.00 – Sala Cristoforo Colombo

La via italiana per la sicurezza nelle democrazie occidentali

Intervengono: Alfredo Mantovano (Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri), Wanda Ferro (Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno), Lorenzo Guerini (Deputato Partito Democratico e Presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica), Sabino Cassese (Costituzionalista), Nunzia Ciardi (Vice Direttore Generale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale).

Introduce: Angelo Rossi (Deputato FdI, Capogruppo Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica).

Modera: Claudio Cerasa (Direttore de Il Foglio).

Ore 15.30 – Sala Marco Polo

eco-LOGICA vs eco-FOLLIA

La via italiana per una decarbonizzazione senza deindustrializzazione

Intervengono: Nello Musumeci (Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare), Guido Castelli (Senatore FdI, Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016),Mauro Rotelli (Deputato FdI, Presidente Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici), Patty L’Abbate (Deputata M5S, Vicepresidente Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici), Monica Giandotti (Giornalista), Roberto Parodi (Scrittore).

Introduce: Aldo Mattia (Deputato FdI, Capogruppo Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici).

Modera: Roberto Inciocchi (Giornalista).

Ore 16.00 – Sala Cristoforo Colombo

Per un nuovo immaginario italiano

La via italiana per la rinascita del settore cinematografico

Intervengono: Alessandro Giuli (Ministro della Cultura), Augusta Montaruli (Vicepresidente Commissione Vigilanza Rai), Giulio Base (Attore e regista), Fausto Brizzi (Regista, sceneggiatore, produttore cinematografico), Manuela Cacciamani (Amministratore Delegato di Cinecittà), Claudia Gerini (Attrice), Federico Moccia (Regista e scrittore), Giampaolo Rossi (Amministratore Delegato Rai).

Introduce: Federico Mollicone (Deputato FdI e Presidente Commissione Cultura).

Modera: Andrea Ruggieri (Giornalista).

Ore 17:00 – Sala Cristoforo Colombo

Creatori di ricchezza reale

La partecipazione agli utili dei lavoratori: la via italiana per il lavoro

Intervengono: Marina Calderone (Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali), Walter Rizzetto (Deputato FdI, Presidente Commissione Lavoro pubblico e privato), Roberto Capobianco (Presidente Nazionale Conflavoro PMI), Angelo Raffaele Margiotta (Segretario Generale CONFSAL), Luigi Sbarra (Segretario Generale CISL).

Introduce: Marta Schifone (Deputata FdI, Capogruppo Commissione Lavoro pubblico e privato).

Modera: Andrea Malaguti (Direttore de La Stampa).

Ore 17:00 – Sala Marco Polo

Covid, il dovere della verità

L’ombra della speculazione sulla pandemia

Intervengono: Marco Lisei (Senatore FdI, Presidente Commissione di inchiesta su emergenza sanitaria epidemiologica da SARS-CoV-2), Maurizio Belpietro (Direttore de La Verità e Panorama), Dario Bianchi (Fondatore Jc electronics), Alberto Donzelli (Professore e Consulente Commissione di inchiesta su emergenza sanitaria epidemiologica da SARS-CoV-2), Giovanni Frajese (Professore associato di endocrinologia e medicina dello Sport presso l’Università del Foro Italico).

Introduce: Alice Buonguerrieri (Deputata FdI, Capogruppo Commissione di inchiesta su emergenza sanitaria epidemiologica da SARS-CoV-2).

Modera: Fabio Amendolara (Giornalista).

Ore 18.00 – Sala Cristoforo Colombo

Energia sovrana ed sostenibile

Nucleare e rinnovabili: la via italiana per l’energia del futuro

Intervengono: Gilberto Pichetto Fratin (Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica), Carlo Calenda (Presidente di Azione), Nicola Procaccini (Co-Presidente del Gruppo ECR al Parlamento europeo), Maria Chiara Carrozza (Presidente CNR), Flavio Cattaneo (Amministratore Delegato Enel), Daniela Gentile (AD Ansaldo Nucleare), Alfonso Pecoraro Scanio (Presidente Fondazione Univerde).

Introduce: Claudio Barbaro (Sottosegretario di Stato per l’Ambiente e la Sicurezza Energetica).

Modera: Nicola Porro (Vicedirettore de Il Giornale).

Ore 18:00 – Sala Marco Polo

57 giorni nel nido di vipere: verità sulle stragi del 1992

La via italiana nella lotta alla mafia e alla criminalità organizzata

Intervengono: Chiara Colosimo (Presidente Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere), Luciano Violante (Già Presidente della Camera dei deputati e già Presidente della Commissione Antimafia), Piero Sansonetti (Giornalista), Fabio Trizzino (Avvocato di Lucia, Manfredi e Fiammetta Borsellino).

Introduce: Francesco Michelotti (Deputato FdI, Componente Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere).

Modera: Federico Ruffo (Giornalista).

Ore 19:00 – Sala Cristoforo Colombo

Raffaele Fitto ed Enrico Letta intervistati da Bruno Vespa.

Ore 20:00 – Sala Cristoforo Colombo

Presentazione del libro: “Talebani dell’accoglienza. Vittime e mercanti del business dell’immigrazione” di Fausto Biloslavo.

Intervengono: Gaetano Nastri (Senatore FdI, Questore del Senato della Repubblica) e Salvatore Sallemi (Senatore FdI, Vicecapogruppo Senato della Repubblica).

Ore 20:00 – Sala Marco Polo

Presentazione del libro “IpocriSea. Le verità nascoste dietro ai luoghi comuni su immigrazione e ONG” di Francesca Ronchin.

Intervengono: Francesco Mura (Deputato FdI) e Marco Scurria (Senatore FdI, Vicecapogruppo Senato della Repubblica).

Ore 21:00 – Sala Cristoforo Colombo

Premio Atreju a Olivia Maurel

Consegnano il premio: Maddalena Morgante (Deputata FdI, Responsabile Dipartimento Famiglia e Valori non negoziabili) e Matteo Rosso (Deputato FdI, Responsabile Dipartimento Sanità).

Ore 21:00 – Sala Marco Polo

Conservatori in e oltre l’Europa

Luca Ciriani (Ministro per i Rapporti con il Parlamento, Italia), Adam Bielan (Eurodeputato, Capo della Delegazione Polacca, Polonia), Lord Martin Callanan (Ex Sottosegretario di Stato per l’Energia, Regno Unito), Gila Gamliel (Ministro dell’Innovazione, Scienza e Tecnologia, Israele), Olena Khomenko (Deputata, Vicepresidente del Gruppo dei Conservatori Europei e dell’Alleanza Democratica, Consiglio d’Europa, Ucraina) Marion Maréchal (Eurodeputata, Capo della Delegazione Francese, Francia), Georgiana Teodorescu (Eurodeputata, Romania).

Moderator: Antonio Giordano (Deputato, Segretario Generale del Partito ECR, Italia).

SABATO 14 DICEMBRE

Ore 9:00 – Sala Cristoforo Colombo

Presentazione del libro: “Innovazione ecologica. Per una via Italiana” di Gian Piero Joime.

Intervengono: Simona Petrucci (Senatrice FdI, Componente Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari), Riccardo Zucconi (Deputato FdI, Segretario di Presidenza della Camera dei deputati).

Ore 9:00 – Sala Marco Polo

Presentazione del libro “Vi faccio vedere chi era Fabrizio Quattrocchi, mio fratello” di Graziella Quattrocchi e Raffaele Panizza.

Intervengono: Maurizio Agliana, Paola Chiesa (Deputata FdI, Capogruppo Commissione Difesa) Chiara La Porta (Deputata FdI), Emanuele Merlino (Scrittore).

Ore 10:00 – Sala Cristoforo Colombo

Costruire il futuro

La via italiana per sostenere la famiglia

Intervengono: Eugenia Roccella (Ministro per la famiglia, natalità e pari Opportunità), Gian Carlo Blangiardo (Professore emerito all’Università Bicocca di Milano ed ex presidente Istat), Domenico Menorello (Coordinatore del movimento Ditelo sui tetti), Massimo Gandolfini (Presidente Associazione Family Day).

Introduce: Gianluca Vinci (Deputato FdI).

Modera: Bianca Berlinguer (Giornalista).

Ore 10:00 – Sala Marco Polo

L’Italia dei campanili

Assemblea degli eletti di Fratelli d’Italia.

Coordina: Pierluigi Biondi (Responsabile Dipartimento Coordinamento Enti locali FdI).

Intervengono: Costanzo Della Porta (Senatore FdI, Sindaco San Giacomo degli Schiavoni), Domenico Matera (Senatore FdI, Capogruppo Commissione Politiche dell’Unione europea), Matilde Celentano (Sindaco Latina), Marco Fioravanti (Sindaco Ascoli Piceno), Marzio Olivero (Sindaco Biella), Alessandro Tomasi (Sindaco Pistoia), Daniele Sinibaldi (Sindaco Rieti), , Enrico Trantino (Sindaco Catania), Alberto Parigi (Vicesindaco Pordenone).

Ore 11:00 – Sala Marco Polo

Riaccendere i motori

La via italiana per il rilancio dell’automotive

Intervengono: Adolfo Urso (Ministro delle Imprese e del Made in Italy), Marco Marsilio (Presidente Regione Abruzzo), Emanuele Orsini (Presidente Confindustria), Giuseppe Manca (Responsabile risorse umane e relazioni industriali di Stellantis), Marco Rizzo (Coordinatore di Democrazia Sovrana Popolare).

Introduce: Fausta Bergamotto (Sottosegretario di Stato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy).

Modera: Francesco Giorgino (Giornalista).

Ore 11:45 – Sala Cristoforo Colombo

Separazione delle carriere: una riforma che l’Italia attende da trent’anni

La via italiana per una giustizia giusta, più efficiente e più efficace

Intervengono: Carlo Nordio (Ministro della Giustizia), Mario Esposito (Professore Diritto costituzionale Università del Salento), Valerio De Gioia (Magistrato), Alessandro Sallusti (Direttore de Il Giornale), Giuseppe Santalucia (Presidente Associazione Nazionale Magistrati).

Introduce: Alberto Balboni (Senatore FdI, Presidente della Commissione Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell’Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione).

Modera: Davide Desario (Direttore Adnkronos).

Ore 12:00 – Sala Marco Polo

Maestri d’arte

La via italiana per valorizzare l’artigianato

Lucia Albano (Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze), Giacomo Basso (Presidente Casartigiani), Dario Costantini (Presidente CNA), Ferruccio Ferranti (Presidente del Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno S.p.A.), Bruno Panieri (Direttore Politiche Economiche di Confartigianato Imprese).

Introduce: Giorgio Salvitti (Senatore della Repubblica).

Modera: Gianni Trovati (Giornalista).

Ore 12:45 – Sala Cristoforo Colombo

Najib Mikati, Primo Ministro del Libano.

Ore 14:00 – Sala Cristoforo Colombo

Mediterranea: strategia per una prosperità condivisa

La via italiana per un nuovo rapporto con il Sud globale

Intervengono: Edmondo Cirielli (Viceministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale), Fabio Rampelli (Vicepresidente Camera dei deputati), Giulio Tremonti(Deputato FdI, Presidente Commissione Affari esteri e comunitari), Angelino Alfano (Presidente Fondazione De Gasperi), Marco Minniti (Presidente della Fondazione Med-Or), Federico Rampini (Giornalista).

Introduce: Fabio Raimondo (Deputato FdI, Capogruppo Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni).

Modera: Salvatore Merlo (Vicedirettore de Il Foglio).

Ore 14:00 – Sala Marco Polo

Rivoluzione fisco: un nuovo patto con gli italiani

La via italiana per un fisco equo e al passo con i tempi

Intervengono: Maurizio Leo (Viceministro dell’Economia e delle Finanze), Marco Osnato (Deputato Fdi, Presidente Commissione Finanze), Emiliano Fenu (Deputato M5S, Capogruppo Commissione Finanze), Elbano De Nuccio (Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili), Marco Granelli (Presidente Confartigianato Imprese), Giuseppe Melis (Professore ordinario di Diritto tributario presso l’Università LUISS Guido Carli).

Introduce: Nicola Calandrini (Senatore FdI, Presidente Commissione Bilancio).

Modera: Roberto Sommella (Direttore di MF-Milano Finanza).

Ore 16:00 – Sala Cristoforo Colombo

Il valore del nostro cibo

La via italiana per sostenere le eccellenze agroalimentari

Intervengono: Tommaso Battista (Presidente COPAGRI), Cristiano Fini (Presidente CIA), Maurizio Gardini (Presidente Confcooperative), Massimo Giansanti (Presidente Confagricoltura), Maurizio Martina (Vice Direttore Generale della FAO), Ettore Prandini (Presidente Coldiretti).

Introduce: Luca De Carlo (Senatore FdI, Presidente Commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare).

Modera: Tommaso Cerno (Direttore de Il Tempo).

Premio alta qualità italiana

Vengono premiati: Nicola Bertinelli (Azienda agricola Bertinelli e Presidente del Consorzio Parmigiano Reggiano), Dominga Cotarella (Presidente Terra Nostra), Lamberto Frescobaldi (Azienda Marchesi Frescobaldi e Presidente Unionvini), Maria Teresa Maschio (Ad e Presidente Federunacoma), Filippo Olivini (Studente dell’Istituto Giuseppe Pastori di Brescia e vincitore per l’anno scolastico 2023/2024 della Gara Nazionale dei Tecnici Agrari), Gennaro Sicolo (Presidente Italia Olivicola), Nicola Rossi (Ad Azienda Troticoltura Erede Silvio Rossi), Antonella Rizzato (Ad Grande Impero), Vannino Vannucci (Ad Vannucci Piante).

Consegna i premi: Patrizio La Pietra (Sottosegretario di Stato al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste).

Conclude: Francesco Lollobrigida (Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste).

Ore 17:00 – Sala Cristoforo Colombo

Giuseppe Conte intervistato da Mario Sechi.

Introduce: Emanuele Prisco (Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno).

Ore 17:00 – Sala Marco Polo

Il nuovo Occidente

Le prospettive dei rapporti transatlantici dopo la rielezione di Donald Trump

Intervengono: Francesco Filini (Deputato FdI, Responsabile Dipartimento Programma), Gennaro Sangiuliano (già Ministro della Cultura), Daniele Capezzone (Direttore editoriale di Libero), Paolo Messa (Fondatore di Formiche), Maurizio Molinari (Editorialista de La Repubblica).

Introduce: Stefano Maullu (Deputato FdI).

Modera: Ulderico De Laurentiis (Direttore de La Voce del Patriota).

Ore 18:00 – Sala Cristoforo Colombo

La via italiana per la difesa delle frontiere

Protezione dei confini e gestione dei flussi migratori: una sfida europea

Intervengono: Matteo Piantedosi (Ministro dell’Interno), Yvette Cooper (Ministro dell’interno del Regno Unito), Bruno Retailleau (Ministro dell’Interno della Repubblica francese).

Introduce: Sara Kelany (Deputata FdI, Responsabile Dipartimento Immigrazione).

Modera: Enrico Mentana (Direttore TG LA7).

Ore 18:00 – Sala Marco Polo

Coltivare giovani talenti

La via italiana per la riforma del calcio

Intervengono: Andrea Abodi (Ministro per lo sport e i giovani), Paolo Scaroni (Presidente A.C. Milan), Giancarlo Abete (Presidente Lega Nazionale Dilettanti), Federica Cappelletti (Presidente Calcio Femminile), Stefano Azzi (CEO Dazn).

Introduce: Paolo Marcheschi (Senatore FdI, Responsabile Dipartimento Sport).

Modera: Giusy Meloni (Giornalista).

Ore 19:00 – Sala Cristoforo Colombo

Javier Milei, Presidente dell’Argentina.

Ore 20:00 – Sala Cristoforo Colombo

Presentazione del libro “Realpolitik. Il disordine mondiale e le minacce per l’Italia” di Giampiero Massolo e Francesco Bechis.

Intervengono: Saverio Congedo (Deputato FdI, Capogruppo Commissione Finanze) e Andrea Tremaglia (Deputato FdI).

Ore 20:00 – Sala Marco Polo

Presentazione del libro: “Ottobre nero. Il dilemma israeliano e la guerra ad Hamas” di Stefano Piazza.

Intervengono: Salvatore Caiata (Deputato FdI, Presidente delegazione Ince), Gianpietro Maffoni (Senatore FdI, Segretario di presidenza del Senato).

Ore 21:00 – Sala Cristoforo Colombo

Politicamente Scorretti

Giuseppe Cruciani (Conduttore radiofonico), Federico Osho Palmaroli (Vignettista e scrittore), Claudia Fusani (Giornalista), Giovanni Donzelli (Deputato FdI, Responsabile Dipartimento Organizzazione)..

Ore 21:00 – Sala Marco Polo

Premio Atreju a Kimia Yousofi.

Consegnano il premio: Giangiacomo Calovini (Deputato FdI, Capogruppo Commissione Affari esteri e comunitari), Antonella Zedda (Senatrice FdI, Vicecapogruppo Senato della Repubblica).

Modera: Marco Lollobrigida (Direttore Rai Sport).

DOMENICA 15 DICEMBRE

Ore 10:00 – Sala Cristoforo Colombo

Carlo Fidanza (Capo Delegazione FdI al Parlamento Europeo).

Antonella Sberna (Vicepresidente Parlamento europeo).

Mateusz Morawiecki (Già Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica di Polonia).

Ore 11:00 – Sala Cristoforo Colombo

Galeazzo Bignami (Capogruppo FdI Camera dei deputati).

Lucio Malan (Capogruppo FdI Senato della Repubblica).

Fabio Roscani (Deputato FdI e Presidente Gioventù Nazionale).

Ore 11.30 – Sala Cristoforo Colombo

Paolo del Debbio (Giornalista).

Lorenzo Cesa (Deputato e Segretario UDC).

Maurizio Enzo Lupi (Deputato e Presidente Noi Moderati).

Matteo Salvini (Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e Vicepresidente del Consiglio dei Ministri).

Antonio Tajani (Ministro degli Esteri e Vicepresidente del Consiglio dei Ministri).

Ore 12:15 – Sala Cristoforo Colombo

Giorgia Meloni (Presidente del Consiglio dei Ministri).