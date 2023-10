Record caldo ad ottobre in Italia e in Europa

Il secondo mese dell’autunno è iniziato da pochi giorni , ma già sono diversi i record di caldo che si sono battuti in Italia. Raggiunti i +33.2 C a Firenze, +32.0 C a Perugia e +30.5 C a Viterbo. Non va meglio nel resto d’Europa dove diversi record di caldo per ottobre sono stati superati specie su Spagna e Francia. Nel corso dei prossimi giorni la situazione non cambierà molto e, ad eccezione di un lieve calo delle temperature, avremo ancora condizioni meteo stabili e prevalentemente soleggiate.

Da segnalare solo qualche pioggia sparsa sulle regioni di Nord-Est per l’inserimento di correnti più fresche in quota. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano confermano il dominio dell’anticiclone almeno fino al termine della prima decade del mese.

Previsioni per oggi

Nord

Giornata all’insegna del tempo stabile su tutte le regioni settentrionali con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata attese isolate precipitazioni sulle Alpi centrali, ma senza fenomeni di rilievo associati.

Centro

Cieli soleggiati al mattino, poco nuvoloso sulle coste della Toscana. Al pomeriggio nessuna variazione di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con velature in transito su tutti i settori.

Sud e Isole

Ampi spazi di sereno su tutti i settori sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata. Temperature minime stabili o in rialzo; massime stazionarie o in lieve diminuzione, specie al centro-nord.

Previsioni meteo per domani

Nord

Al mattino nuvolosita’ in transito al Nord-Est con piogge sparse associate, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi ed addensamenti da nuvolosita’ bassa sulla Liguria. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con qualche fenomeno anche sulla Lombardia. In serata tempo in miglioramento ma con ancora molte nubi e piogge residue sulle Alpi.

Centro

Tempo stabile al mattino su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni e locali addensamenti da nuvolosita’ bassa lungo le coste tirreniche. Al pomeriggio nessuna variazione di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o qualche velatura in transito.

Sud e Isole