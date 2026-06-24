Raz Degan finisce a processo: la lite con l’elettricista al trullo di Ostuni.

"I lavori, poi le minacce e gli strattoni". Prima udienza per l' attore contro l'artigiano Antonio Conserva, elettricista di Ceglie Messapica, fissata per il 2 ottobre prossimo

“Minacce, strattoni, il telefono strappato dalle mani e le chiavi dell’auto sottratte per impedirgli di andare via al termine di alcuni lavori al trullo di Ostuni”. Sono le accuse, tradotte nelle contestazioni di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e violenza privata, per le quali l’attore Raz Degan dovrà affrontare un processo davanti al Tribunale di Brindisi. Con la conclusione della fase preliminare, il Tribunale di Brindisi ha stabilito che il procedimento prosegua in sede dibattimentale. Sarà quindi il processo a chiarire la dinamica dei fatti e ad accertare eventuali responsabilità legate alle accuse contestate all’attore. Il giudice monocratico ha disposto il rinvio a giudizio del personaggio dello spettacolo per una vicenda avvenuta il 31 luglio 2024 nella sua abitazione in contrada Settarte, nelle campagne tra Ostuni e Cisternino. La prima udienza è stata fissata dinanzi al giudice monocratico per il 2 ottobre prossimo.

Il procedimento ha origine della denuncia presentata da Antonio Conserva , elettricista di Ceglie Messapica, che si è costituito parte civile assistito dall’avvocato Pierpaolo Argentiero, chiedendo il risarcimento dei danni. Secondo l’accusa, Raz Degan avrebbe cercato di impedire all’artigiano di lasciare la sua proprietà al termine di alcuni lavori commissionati nell’abitazione e gli avrebbe inoltre impedito di utilizzare l’autovettura e il telefono cellulare, sottraendogli le chiavi dell’auto e strappandogli il telefono dalle mani. A quanto ricostruito, la vicenda nasce da un rapporto professionale durato oltre un anno.