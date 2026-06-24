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25 Giugno 2026 21:42
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Raz Degan finisce a processo: la lite con l’elettricista al trullo di Ostuni.

  • Cronaca Giudiziaria, Cronaca Puglia, Cronache
"I lavori, poi le minacce e gli strattoni". Prima udienza per l' attore contro l'artigiano Antonio Conserva, elettricista di Ceglie Messapica, fissata per il 2 ottobre prossimo

“Minacce, strattoni, il telefono strappato dalle mani e le chiavi dell’auto sottratte per impedirgli di andare via al termine di alcuni lavori al trullo di Ostuni”. Sono le accuse, tradotte nelle contestazioni di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e violenza privata, per le quali l’attore Raz Degan dovrà affrontare un processo davanti al Tribunale di Brindisi. Con la conclusione della fase preliminare, il Tribunale di Brindisi ha stabilito che il procedimento prosegua in sede dibattimentale. Sarà quindi il processo a chiarire la dinamica dei fatti e ad accertare eventuali responsabilità legate alle accuse contestate all’attore. Il giudice monocratico ha disposto il rinvio a giudizio del personaggio dello spettacolo  per una vicenda avvenuta il 31 luglio 2024 nella sua abitazione in contrada Settarte, nelle campagne tra Ostuni e Cisternino. La prima udienza è stata fissata dinanzi al giudice monocratico per il 2 ottobre prossimo.

Il procedimento ha origine della denuncia presentata da Antonio Conserva, elettricista di Ceglie Messapica, che si è costituito parte civile assistito dall’avvocato Pierpaolo Argentiero, chiedendo il risarcimento dei danni. Secondo l’accusa, Raz Degan avrebbe cercato di impedire all’artigiano di lasciare la sua proprietà al termine di alcuni lavori commissionati nell’abitazione e gli avrebbe inoltre impedito di utilizzare l’autovettura e il telefono cellulare, sottraendogli le chiavi dell’auto e strappandogli il telefono dalle mani. A quanto ricostruito, la vicenda nasce da un rapporto professionale durato oltre un anno.

Conserva aveva eseguito diversi interventi nell’immobile dell’attore e il giorno dei fatti si era recato nella villa per completare alcuni lavori. La discussione sarebbe scoppiata in relazione all’installazione e alla configurazione di un sistema di allarme che l’elettricista sosteneva di non poter eseguire. Nella denuncia vengono ricostruiti momenti di forte tensione. Secondo la versione della presunta persona offesa, dopo il diverbio Degan avrebbe impedito il suo allontanamento, sottraendogli chiavi e telefono. L’artigiano riferisce inoltre di aver chiesto aiuto alle forze dell’ordine e di aver successivamente accusato un malore che rese necessario l’intervento del 118. Raz Degan noto al pubblico per la carriera da modello e attore e per la vittoria dell’edizione 2017 dell’Isola dei Famosi, è assistito dall’avvocato Francesco Bianco del foro di Brindisi.

  • ultimo aggiornamento
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Redazione CdG 1947

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