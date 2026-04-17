Poste Italiane partnership strategica con Benetton Group per la logistica della moda

Poste Logistics, società del gruppo Poste Italiane dedicata alle attività di logistica integrata, sigla un accordo strategico con Benetton Logistics: nasce così la joint venture “Logistic 360”

Accordo di partnership strategica fra Poste Italiane e Benetton Group, con l’obiettivo di creare un campione della logistica capace di attrarre nuovi clienti e sostenere la crescita del commercio italiano ed europeo. L’intesa, che valorizza gli asset e le rispettive competenze specifiche nel campo della gestione e della distribuzione dei capi di abbigliamento, prevede l’ingresso di Poste Logistics, società del gruppo Poste Italiane dedicata alle attività di logistica integrata, nel capitale di Benetton Logistics, spin-off di Benetton Group. Nasce così una nuova realtà in joint venture, denominata “Logistic 360”.

Il progetto, frutto del ruolo di leadership di Poste Italiane nella logistica e nell’eCommerce , nasce grazie alla collaborazione con Edizione Spa, tra le maggiori holding europee, caratterizzata da una visione industriale di lungo periodo. La partnership rappresenterà un passaggio chiave per il posizionamento del Gruppo Poste Italiane nel mercato della Contract Logistics e per la traiettoria di riorganizzazione di Benetton Group, avviata due anni fa con il supporto di Edizione.

la piattaforma Benetton Logistics

Gli aspetti centrali dell’intesa sono il potenziamento e la valorizzazione del polo di Castrette di Villorba, in provincia di Treviso, uno dei più avanzati hub europei dedicati alla gestione della logistica del fashion. Il sito oggi è in grado di gestire 30 milioni di capi su una superficie complessiva di circa 400.000 metri quadrati – di cui 100.000 dotati di impianti automatizzati di ultima generazione. Il sito, che include un centro di distribuzione capace di lavorare fino a 45.000 colli al giorno ed un impianto dotato di una flotta di robot in grado di ottimizzare lo stoccaggio e il picking per l’e-commerce, è pronto ad aprirsi a nuovi settori merceologici.

Attraverso l’ingresso di nuovi clienti e l’espansione verso altri comparti, infatti, la partnership tra Poste Italiane e Benetton Group si pone l’obiettivo di incrementare la capacità operativa dell’infrastruttura anche grazie a investimenti in tecnologia e soluzioni basate sull’intelligenza artificiale, integrata dalla professionalità e dall’esperienza del personale. L’operazione sarà perfezionata dopo la notifica all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per le necessarie autorizzazioni.

La posizione dei sindacati

L’ingresso di un partner solido come Poste Italiane rappresenta per i sindacati Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil “una potenziale opportunità ma l’investimento deve essere parte di un piano industriale, finanziario e strategico complessivo, che il management ha il dovere di presentare con chiarezza”. Per Marco Galtarossa (Filctem Cgil), Rudy Roffarè (Femca Cisl) e Francesca Mazzoli (Uiltec Uil) “serve un piano industriale, finanziario e strategico chiaro e non procrastinabile“.

La valutazione definitiva sull’accordo da parte dei rappresentanti dei lavoratori resterà sospesa fino a quando non si avranno rassicurazioni concrete sul futuro occupazionale – “l’accordo deve garantire la continuità lavorativa non solo per il comparto logistica, ma deve definire prospettive stabili anche per il personale di tutte le altre aziende Benetton“, aggiungono i sindacati in una nota – e certezze in merito alla solidità del piano strategico una volta avviata la partnership con Poste.