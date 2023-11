Piogge sparse nel weekend, dopo in arrivo miglioramenti

Ancora piogge sparse nel weekend poi l’alta pressione dovrebbe portare per qualche giorno un po’ di stabilità atmosferica. Con l’arrivo del secondo weekend di novembre avremo condizioni meteo inizialmente stabili. Nella giornata di sabato infatti non sono previste precipitazioni di rilievo salvo residue piogge al Sud. Da domenica invece è atteso un aumento della nuvolosità con maggiore instabilità al Centro-Sud ove non mancheranno piogge e acquazzoni sparsi. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano confermano pero’ per la prossima settimana l’espansione di un campo di alta pressione verso il Mediterraneo centrale. Tempo più asciutto dunque e anche temperature in rialzo ma non dovrebbe durare molto. Entro l’inizio della terza decade di novembre infatti diversi modelli ipotizzano nuovi affondi freddi verso l’Italia con maltempo e forse anche le prime nevicate a bassa quota.

Previsione Meteo per oggi

Nord

Molta nuvolosità in transito al mattino su tutte le regioni, con precipitazioni sparse tra Veneto, Friuli e lungo l’arco alpino, con neve oltre i 1000-1300 metri. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata ancora fenomeni su Triveneto e settori adriatici, ampie schiarite al Nord-Ovest.

Centro

Tempo instabile durante la giornata con nuvolosi e piogge sparse sia al mattino che nelle ore pomeridiane, specie sul versante tirrenico. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge sparse su tutte le regioni e neve in Appennino oltre i 1600 metri. Quote neve in calo nella notte fin verso i 1400-1500 metri.

Sud ed Isole

Al mattino piogge sparse tra Campania, Basilicata e Calabria settentrionale, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio acquazzoni in arrivo anche sulla Sardegna, invariato sulle altre regioni. In serata residui fenomeni sulle regioni peninsulari, più asciutto su Calabria e isole maggiori con ampie schiarite. Temperature minime in generale rialzo, massime stabili o in lieve calo su tutta l’Italia, salvo una flessione positiva al Nord-Ovest.

Previsioni Meteo per Sabato

Nord

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque, Foschie e banche di nebbia in Pianura Padana specie lungo il corso del Po. Al pomeriggio ancora tempo stabile con cieli soleggiati, qualche addensamento sulle Alpi occidentali. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con nuvolosità in aumento.

Centro

Al mattino locali addensamenti ma senza fenomeni associati, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio tempo stabile con cieli soleggiati su tutti i settori. In serata attesa nuvolosità in progressivo aumento.

Sud ed Isole

Al mattino piogge sparse lungo le coste tirreniche, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio nuvolosità in aumento sulla Sardegna con isolati piovaschi, tempo per lo più invariato altrove. Tra la serata e la notte nuvolosità in graduale aumento con precipitazioni a partire dalle isole maggiori e versanti tirrenici. Temperature minime in generale diminuzione; massime stazionarie.

Previsioni Meteo per Domenica

Nord

Molte nuvole in transito al mattino sulle regioni settentrionali ma con tempo asciutto, salvo locali fenomeni sulle Alpi occidentali. Tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di tempo stabile ovunque con nuvolosità alternata a schiarite.

Centro

Molte nuvole in transito al mattino al Centro con deboli piogge sparse possibili su Toscana, Umbria e Lazio, più asciutto altrove. Ancora tempo instabile nel pomeriggio con fenomeni anche sulle Marche, migliora ovunque in serata.

Sud ed Isole

Nuvolosità in transito al mattino sulle regioni meridionali con deboli piogge su Campania, Calabria e Sicilia occidentale. Al pomeriggio tempo instabile sui settori Peninsulari con piogge e acquazzoni sparsi, più asciutto altrove. Migliora ovunque dalla serata. Temperature minime in generale rialzo, massime in calo al Centro-Nord e in rialzo al Sud