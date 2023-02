Pd, primarie 2023: Elly Schlein è la nuova segretaria del Pd

Elly Schlein è la nuova segretaria del Partito democratico . È la prima donna alla guida del partito. Ed è la più giovane: ha solo 38 anni. La deputata conquista il Nazareno ribaltando il voto dei circoli . “Congratulazioni e in bocca al lupo“, così Stefano Bonaccini le ha concesso la vittoria dopo l’annuncio dei dati ufficiali all’80 per cento dello scrutinio che davano la Schlein in vantaggio col 53,8% dei voti. “Abbiamo fatto una piccola grande rivoluzione e anche stavolta non ci hanno visti arrivare”, sono state le sue prime parole in conferenza stampa. L’affluenza è stata attorno al milione, non sono i 3,5 milioni del 2007 quando venne eletto Walter Veltroni ed 1,6 milioni del 2019.

“ Auguri ad Elly Schlein segretaria del Pd. Riuscirà laddove io non ce l’ho fatta . Complimenti a Stefano Bonaccini per tutto, anche per le parole di stasera. Grazie infinite alle migliaia di volontari che hanno reso possibile questo successo di democrazia e partecipazione”, il tweet di Enrico Letta, segretario uscente.

Stefano Bonaccini, governatore dell’ Emilia Romagna

“Vi chiedo di mandare un grande abbraccio a Elly Schlein. Le ho fatto un grande in bocca al lupo per la responsabilità che assume alla guida del Partito Democratico. Mi metto a disposizione, sono pronto a dare una mano“, dice Bonaccini concedendo la vittoria a Schlein quando lo spoglio non è ancora concluso. “Siamo ormai all’80% dei seggi scrutinati: Bonaccini raggiunge il 46,2% e Schlein al 53,8“, dice Silvia Roggiani, presidente del comitato congresso Pd, al Nazareno.

“Io sento, e non ho dubbi che la sentono tutti quelli che mi hanno dato una mano da vicino, sentiamo la responsabilità di metterci a disposizione per dare una mano a Elly e a tutta la comunità del Partito democratico. Noi ci sentiamo parte di questa grande responsabilità. Grazie a tutti voi per la mano che mi avete dato, grazie ai volontari che hanno tenuto aperti i seggi. Grazie a chi ha fatto in modo che quella di oggi fosse una bella giornata di democrazia e partecipazione”, dice Bonaccini rivolgendosi al suo comitato.

Elly Schlein nuova segretaria nazionale del PD

“E’ un mandato chiaro, per cambiare” , dice la nuova segretaria dem nella sua prima dichiarazione. “Vi sono immensamente grata perché insieme abbiamo fatto una piccola grande rivoluzione. Anche stavolta, non ci hanno visto arrivare. Il popolo democratico è vivo, c’è ed è pronto a rialzarsi. Lavoreremo su questa fiducia, è un mandato chiaro per cambiare. Saremo un bel problema per il governo di Giorgia Meloni“. evidenziando la priorità di “ricostruire fiducia e credibilità che si è spezzata in questi anni. Non tradire mai la fiducia del popolo è la più grande responsabilità”.

“Un’onda travolgente cui nessuno credeva. Un’onda di speranze, di rabbia, di orgoglio, di entusiasmo che ha portato il popolo democratico a scegliere di farsi guidare verso il futuro da una giovane donna. Oggi inizia davvero una nuova storia“, le parole di Dario Franceschini su Twitter.

“Una vittoria netta.Un messaggio chiaro. Grazie ad Elly Schlein per avere fatto l’impresa. Grazie ai nostri militanti e agli elettori che hanno reso possibile questa bella giornata. Grazie a Stefano Bonaccini per il messaggio unitario delle sue parole di questa sera”, commenta su su Twitter Andrea Orlando .