Operazione del Ros Carabinieri: 15 arresti per droga. Coinvolti anche due agenti della Polizia Penitenziaria ed un ex maresciallo dei Carabinieri

I Carabinieri del R.O.S. di Lecce con il supporto in fase esecutiva dei Comandi Provinciali Carabinieri di Taranto e Brindisi, del 6° Elinucleo di Bari, del Nucleo Carabinieri Cinofili di Modugno (BA) e dello Squadrone Eliportato Carabinieri “Cacciatori Puglia” hanno dato esecuzione in provincia di Taranto e Brindisi ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Lecce su richiesta del sostituto procuratore Stefano Milto De Nozza, della Procura della Repubblica di Lecce-Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 15 persone ritenute responsabili, a vario titolo, di appartenere ad un’associazione per delinquere finalizzata al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione e porto illegale di armi e munizioni, operante sul territorio di San Giorgio Jonico (TA) e comuni limitrofi.

L’indagine sviluppata dal Raggruppamento Operativo Speciale Carabinieri di Lecce in prosecuzione della omonima operazione TAROS contro il clan di Pulsano (Taranto) guidato da Maurizio Agosta, eseguita nel marzo 2021 avrebbe documentato l’operatività del gruppo “Lucchese” di San Giorgio Ionico (TA), dedito al traffico e allo spaccio di stupefacenti in una vasta area della provincia di Taranto.

Le investigazioni dirette dalla Procura Distrettuale di Lecce avrebbero portato alla luce come, nei territori di interesse, il gruppo Lucchese esercitava un controllo pressoché monopolistico del mercato illecito degli stupefacenti, che erano approvvigionati attraverso una rete di fornitori operante anche nelle province di Brindisi e Lecce. Gli approfondimenti, inoltre, hanno consentito di delineare gli assetti del gruppo, al cui vertice si colloca Marcello Lucchese pregiudicato quarantottenne di San Giorgio Jonico il quale, oltre ad interessarsi della direzione organizzativa della consorteria, avrebbero curato personalmente i rapporti con i vari fornitori di stupefacente. Gli inquirenti hanno identificato due agenti di polizia penitenziaria in servizio al carcere di Taranto che fungevano da “guardaspalle armati” del Lucchese.

Elementi indicativi della forza infiltrativa del sodalizio e delle capacità di condizionamento esercitata dal gruppo Lucchese sul territorio emergerebbero dalla rete di relazioni che l’organizzazione era riuscita a costruirsi che coinvolgeva anche appartenenti alle istituzioni, i quali, in vario modo, avrebbero favorito i sodali. La manovra investigativa è avvalsa anche degli apporti di un collaboratore di giustizia già legato alla cosca di ‘ndrangheta “Flachi – Trovato – Schettini” operante in Lombardia, e si colloca in una più ampia strategia di contrasto della Procura della Repubblica di Lecce che mira a colpire anche quelle attività estremamente redditizie condotte dalle varie organizzazioni operanti nei territori jonici-salentini, come il traffico di stupefacenti che hanno l’effetto di rafforzare il potere delle varie consorterie sul territorio.

Nell’inchiesta compare anche un ex-maresciallo dei Carabinieri che aveva prestato servizio come comandante della Stazione CC di S. Giorgio Jonico (TA) il quale si era venduto al Lucchese per 2.000,00 euro, compiendo un atto contrario ai suoi doveri di ufficio e di servizio, eliminando mediante distruzione un atto pubblico, cioè un informativa di reato, indirizzata alla Procura della Repubblica ed Tribunale di Sorveglianza di Taranto (ma agli stessi mai pervenuta), a firma del vice comandante Giuseppe Nisticò contenente in allegato la relazione di servizio a firma di due militari avente ad oggetto la denuncia a piede libero dello stesso Lucchese, il quale essendo sottoposto al regime di sorveglianza speciale, l’aveva violata come verificato dai militari della locale Stazione di Giorgio Jonico nel corso di un controllo eseguito in data 24 luglio 2018 alle ore 20.30, non veniva trovato nella sua abitazione (poichè il pregiudicato, era tenuto a rincasare entro le ore 20.00 ) così compiendo un atto contrario ai propri doveri di ufficio.

Vincenzo Fonseca, 49enne di Carosino, poliziotto della Penitenziaria in servizio presso la casa circondariale di Taranto è tra i destinatari delle misure restrittive. L’altro poliziotto della Penitenziaria Osvaldo Gigantiello è indagato a piede libero ma entrambi sono tra i 14 accusati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga. Per il Gip dr. Sergio Mario Tosi i due agenti “hanno garantito l’indebito invio o ricezione di comunicazioni tra soggetti detenuti all’interno della casa circondariale e terzi al di fuori dell’istituto penitenziario» e «hanno allertato anticipatamente i sodali dell’eventuale esecuzione di provvedimenti di cattura da parte delle diverse forze di polizia nella provincia di Taranto“.