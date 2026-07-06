Nuovo assalto al portavalori tra Cerignola e Canosa: colpi di arma da fuoco, auto incendiate, e portavalori fatto esplodere

I banditi tutti incappucciati e armati sono riusciti a fuggire senza lasciare traccia. Sul posto è intervenuta la polizia.

Ennesimo scenario da Far West che si è verificato sulla strada tra Cerignola e Canosa di Puglia , al confine tra le province di Foggia e BAT (Barletta-Andria-Trani) poco più avanti dello svincolo per l’autostrada per Napoli, dove un commando armato ha assaltato un portavalori della società Battistolli,. Ad agire secondo una prima ricostruzione una banda arrivata sul posto a bordo di due auto di grossa cilindrata, composta da numerosi malviventi, regolarmente incappucciati e armati. Auto incendiate ed i banditi hanno disseminato l’asfalto di chiodi per bloccare la strada, sparando contro il furgone blindato con l’esplosione del portellone con la tecnica della “marmotta”.

Per facilitare la propria fuga e rallentare l’intervento delle forze dell’ordine, i banditi hanno incendiato due automobili, utilizzandole come sbarramento lungo la strada, qui il commando ha aperto il fuoco sparando con mitragliatori kalashnikov contro il furgone blindato, sul quale viaggiavano tre guardie giurate, costringendo il conducente a fermare la marcia. I rapinatori hanno così raggiunto il mezzo e fatto esplodere il portellone riuscendo ad accedere al vano portavalori. La refurtiva è ancora in fase di quantificazione. Dopo l’esplosione parte del denaro è finita sull’asfalto, dove alcune banconote sono restate abbandonate . Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’assalto nei dettagli per poter identificare i componenti della banda, che è riuscita a fuggire subito dopo il colpo. Una delle due auto è stata intercettata e inseguita dalle volanti di Cerignola per un breve tratto, ma i banditi sono riusciti a far perdere le proprie tracce.