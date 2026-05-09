Nuove pillole per dimagrire, studio universitario americano svela cosa succede nel cervello

Modulano un circuito della ricompensa penetrando più in profondità. Scoperto nuovo meccanismo d'azione: "Così sopprimono voglia di mangiare per piacere"

I farmaci Glp-1 anti obesità sempre più popolari e sempre più utilizzati, continuano la loro fase di ascesa restando costantemente sotto i riflettori e sotto la lente degli scienziati. Dopo le formulazioni iniziali da iniettare sottocute (con le famose penne pre-riempite), sul mercato si affacciano le nuove versioni in pillola e nuove molecole che vanno ad ampliare la famiglia di semaglutide e tirzepatide. Ad inizio aprile negli Usa la Fda (Autorità federale americana sui farmaci) ha approvato in tempi record il nuovo anti-obesità in pillola orforglipron, presentato come un farmaco che può essere assunto in qualsiasi momento della giornata senza restrizioni di cibo o acqua. E altri prodotti sono in cantiere sempre su questo filone.

Ma cosa succede al cervello quando si prendono le nuove pillole per dimagrire? Lo svela uno studio condotto negli Usa e finanziato dagli statunitensi Nih (National Institutes of Health) che ha permesso di identificare un nuovo meccanismo d’azione. Secondo gli autori, la nuova classe di Glp-1 sopprime nei topi la ‘fame edonica’, che spinge a mangiare per piacere, modulando un circuito di ricompensa situato in profondità nel cervello. Questo percorso recentemente identificato – e distinto dai meccanismi precedentemente descritti che influenzano l’appetito in generale – potrebbe rappresentare una via attraverso cui i Glp-1 potrebbero trattare altre disfunzioni nell’elaborazione della ricompensa, come ad esempio i disturbi da uso di sostanze.



Nello studio, i ricercatori dell’University of Virginia hanno esaminato in particolare gli agonisti del recettore Glp-1 a piccole molecole, come l’orforglipron, che può essere assunto per via orale ed è più economico da produrre rispetto alle sue controparti iniettabili. “Con l’aumento della disponibilità di questi farmaci e del loro utilizzo da parte dei pazienti, è fondamentale comprendere i meccanismi neurali alla base degli effetti che osserviamo”, evidenzia Lorenzo Leggio, ricercatore di origini italiane, direttore clinico del National Institute on Drug Abuse (Nida), che è parte della rete Nih.