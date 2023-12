Notificato il preavviso di “sfratto” politico per il sindaco di Taranto Melucci e la sua armata brancaleone: tutti a casa !

“Abbiamo assistito ed assistiamo ad un teatrino deprimente , discussioni false sul programma mentre oramai il maggior partito della coalizione è diventata la forza che ha come leader l’ex presidente del Consiglio (Matteo Renzi n.d.r.) che negava il problema ambientale a Taranto ed è stato fautore dell’introduzione dello scudo penale e dei decreti che imponevano l’apertura dello stabilimento Ilva in barba alle salvaguardie minime tutele ambientali e sanitarie. Senza contare che oramai gli esponenti che abbiamo battuto nelle urne e non avevano partecipato al nostro progetto iniziale sono parte integrante di questa coalizione egemonizzandone il peso politico. Il tutto mentre l’ILVA rischia il collasso senza nessuna salvaguardia per i lavoratori e per la salute “. Sono queste le parole più pesanti dei concetti espressi dalla segreterie regionali dei partiti che avevano concorso all’elezione di Rinaldo Melucci a Sindaco di Taranto.

“Senza contare che oramai gli esponenti che abbiamo battuto nelle urne e non avevano partecipato al nostro progetto iniziale sono parte integrante di questa coalizione egemonizzandone il peso politico” continua la nota congiunta: “In poco meno di 18 mesi la Giunta comunale ha subito decine di cambi , il trasformismo e i cambi di casacca sono stati numerosi” firmata da Domenico De Santis (Pd Puglia) , Leonardo Donno (M5s Puglia), Domenico Tanzarella (Psi Puglia), Fulvia Gravame (Verdi Puglia) e Michele Boccardi (Con Puglia) firmatari del documento che ha messo in un angolo Melucci sempre più vicino ad essere costretto a lasciare lo poltrona di sindaco, aggiungendo “Forte è lo sgomento e lo scollamento dall’entusiasmo che ci ha portato ad appoggiare l’attuale sindaco“. In poche parole Pd, M5S, Con, Verdi e Psi si sono chiamati fuori dalla maggioranza di Rinaldo Melucci che a questo punto non ha i voti in consiglio per governare la città.

Una decisione quella adottata dai partiti a livello regionale che dovrà essere accettato ed “ingoiato”dai 32 consiglieri comunali che hanno a cuore più che le sorti della città, i prossimi aumenti dei propri emolumenti di consiglieri ed assessori che decorrono dal prossimo 1 gennaio. Perché molti di loro, da quel Palazzo di Città non intendono uscire. E le ragioni s’erano già intuite da tempo.

A questo punto a Melucci non resta che preparare gli scatoloni insieme alla sua pletora di staffisti, portaborse e ventriloqui, riporre la sua fascia tricolore ed andare a cercarsi un lavoro. La città ringrazia.