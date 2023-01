Nel covo del boss Messina Denaro champagne, libri e collezioni di occhiali griffati

Perquisizioni dei carabinieri nella casa di famiglia di Matteo Messina Denaro , a Castelvetrano, dove il boss ha passato gli anni precedenti alla latitanza e dove viveva con la madre. Trovati i classici occhiali da sole Ray-Ban, con i ‘vetri’ marroni, altre lenti, una foto nota di un boss giovane con quegli occhiali, accanto al quella del padre Francesco, una bottiglia di champagne Crystal , libri tra i quali “Facce da mafiosi“.

Sui social compare invece lo sfogo di chi ha “incrociato” , senza saperlo, il boss superlatitante. È la responsabile dell’Area legale della clinica La Maddalena di Palermo, dove Matteo Messina Denaro si recava sotto falso nome per sottoporsi a cure chemioterapiche. “Le responsabilità e le risposte sono scritte tutte nella cartella clinica della Repubblica italiana. Per la quale – mi pare evidente – non c’è schema di terapia che possa condurre a guarigione“. Lo scrive, nella sua pagina Facebook, Alessia Randazzo.