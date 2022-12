Nel 2022 respinte 240mila domande (il 18%) per il Reddito di cittadinanza. Ecco perché e come.

Nei primi dieci mesi del 2022 l’Inps ha individuato oltre 290mila richieste di reddito di cittadinanza a rischio, su un totale di circa 1,3 milioni. Di queste, 240mila domande per mancanza del requisito della residenza in Italia oppure per false o omesse dichiarazioni relativamente alla posizione lavorativa dei componenti il nucleo familiare, sono state respinte in automatico, prima che la prestazione potesse essere indebitamente percepita, mentre 50mila sono state sospese e sottoposte a ulteriori controlli.

Complessivamente, da quanto si evince da una tabella dell’ente pensionistico , le richieste respinte al 30 settembre 2022 sono 456.331, le ‘posizioni’ decadute 264.964, quelle revocate 60.523. Il che porta il totale complessivo (dal 2019) a 1.735.195 domande rigettate, 871.491 decadute e 213.593 revocate. “Il sistema dei controlli risulta complesso a causa delle molte amministrazioni coinvolte e della tempistica da rispettare per verificare i requisiti, all’atto della presentazione della domanda“, spiegano dall’Inps.

L’Inps ha intensificato i controlli ex ante sul reddito di cittadinanza , nell’ottica di prevenire ed individuare i comportamenti opportunistici e fraudolenti. Un altro scenario di rischio che l’Inps sta da poco utilizzando, in stretta collaborazione con le forze dell’ordine, è quello relativo all’eventuale titolarità di imprese e/o di qualifiche/cariche sociali da parte dei componenti il nucleo familiare richiedente il beneficio. Tale circostanza, infatti, seppure di per sé non incompatibile con la fruizione del beneficio Rdc, è ritenuta sintomatica di potenziali frodi comunque connesse alla fruizione del reddito di cittadinanza oppure a irregolarità concernenti il settore delle aziende, quali, ad esempio, quelle dei ”prestanome” nella titolarità delle stesse. Anche le domande riconducibili a tale scenario vengono intercettate e sottoposte ad ulteriori controlli.