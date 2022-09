Monica Bellucci a Venezia strega ancora il mondo

Grande lezione di stile regalata da Monica Bellucci, che a fine mese compirà 58 anni, considerata una delle attrici più importanti del panorama europeo, restando una diva senza età senza stravolgere viso e corpo con la chirurgia e tenendosi in forma naturalmente, conservando intatti fascino ed eleganza. Nata a città di Castello, l’attrice non smette mai di vestire i ruoli da protagonista in numerosi film. Non ultimo quello presentato sul tappeto rosso veneziano che parla di una Roma apocalittica segnata dalla mancanza di acqua e dalle vite dei protagonisti che si incontrano e si scontrano: una pellicola attesa che porta il focus sulla crisi climatica odierna.

Non è stata la prima volta che Monica Bellucci sbarca a Venezia, ma ieri, alla prima di Siccità, il film diretto da Paolo Virzì, presentato al Lido di Venezia per il Festival del Cinema, dove ha stregato tutti per il suo fascino e la sua eleganza. La mamma ha coronato il suo arrivo nella Serenissima con un paio di pantaloni neri eleganti sono da sempre la divisa di stile di Monica Bellucci , la scelta perfetta per affrontare il palcoscenico internazionale della rassegna cinematografica in laguna con semplicità ed eleganza . I pantaloni neri che ha scelto di sfoggiarli anche oggi alla conferenza stampa di Siccità.

Tra i grandi registi stranieri con cui Monica Bellucci ha lavorato troviamo nomi come Spike Lee, Francis Ford Coppola e Terry Gilliam solo per citarne alcuni. Nel suo curriculum l’attrice ha anche almeno un altro franchise che ha fatto la storia del cinema: 007. In “Spectre” del 2015 interpreta Lucia Sciarra, una Bond Girl matura ma sempre affascinante. Nella sua carriera la Bellucci ha avuto l’opportunità di partecipare anche a una saga apprezzatissima come quella di Matrix. Tra i suoi ruoli più iconici al cinema c’è quello di “Malena” nell’omonimo film di Giuseppe Tornatore del 2000. Tra le nomination più strane ricevute in carriera c’è sicuramente quella per “miglior bacio” agli MTV Movie Award. L’attrice era candidata per l’effusione col collega Keanu Reeves in Matrix Reloaded. Tra i prossimi progetti dell’attrice anche una commedia, “Mafia Mamma“, dove reciterà al fianco di Toni Collette.

Anche per il suo secondo look l’attrice in occasione della conferenza stampa, ha optato per un paio di pantaloni neri, questa volta dalla silhouette più aderente, osando con un’inedita nota di colore indossando una camicia stampata in palette bianca blu e azzurra caratterizzata da uno scollo off shoulder. Un perfetto look da giorno che metteva in risalto le altissime décolletées Louboutin, visibili e riconoscibili grazie all’orlo corto del pantalone.

Vive tra l’Italia e la Francia ed ammette di non essere mai stata una grande sportiva ma, in un’intervista al magazine francese Madame Figaro, parlando di sport e linea ha detto: “Non ho mai fatto attività fisica fino alla nascita della mia seconda figlia, Leonie. Per molto tempo ho evitato qualsiasi forma di esercizio. Ma, dopo la mia seconda gravidanza, ho deciso di fare un allenamento leggero e ho iniziato a lavorare con un allenatore. Quando posso, faccio un’ora di sport al giorno, ma mai jogging perché fa male alle mie articolazioni“.

Monica Bellucci ha due figlie: Deva, 18 anni, e Leonie, 12 , avute dall’attore francese Vincent Cassel. Si sono conosciuti sul set del film “L’appartamento” nel 1996, anche se la pellicola più importante fatta insieme dai due ex coniugi resta però la scandalosa “Irréversible“. Sposati tre anni dopo nel 1999, la primogenita Deva nasce nel 2004, sei anni più tardi arriva la seconda figlia Leonie. Si separano nel 2013 e Cassel, si è risposato nel 2018, con Tina Kunakey ma Monica, dice l’attore francese, resta “unica”: “Se avesse bisogno di me, la raggiungerei in capo al mondo. La cosa peggiore è farsi del male quando non ci si ama più”.

Monica Bellucci e la figlia Deva Cassel