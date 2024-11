Mondiali 2026: sorteggio eliminatorie, Italia sarà testa di serie

di Silvia Signore

La Fifa ha ufficializzato, dopo la pubblicazione del ranking , che l’Italia sarà una delle teste di serie del sorteggio, il prossimo 13 dicembre, che sarà il primo passo per il percorso delle 54 nazionali europee verso i Mondiali del 2026 che si terranno in USA, Messico e Canada., dei gironi della zona europea delle eliminatorie dei Mondiali del 2026. Gli azzurri saranno collocati in prima fascia perché, così come Croazia, Danimarca, Francia, Germania, Olanda, Portogallo e Spagna, hanno conquistato l’accesso ai quarti di finale della Nations League.

Le altre quattro teste di serie (i gruppi della zona europea saranno 12) sono state scelte in base alla classifica Fifa e saranno quindi Inghilterra, Belgio, Svizzera e Austria. Le squadre rimanenti sono assegnate alle fasce (Pot) da 2 a 5 in base sempre al ranking Fifa. In base alle procedure di estrazione, l’estrazione inizierà con la Pot 1 e continuerà con la Pot 2 fino alla Pot 5. “Ogni urna verrà completamente svuotata prima di passare alla urna successiva”, è precisato in una nota della confederazione mondiale.

Le varie nazionali saranno sorteggiate a Zurigo in 12 gironi da quattro e cinque squadre , dove ogni nazionale affronterà in casa e in trasferta le altre squadre del proprio girone. Le squadre sorteggiate nei gruppi da cinque inizieranno le qualificazioni a marzo, mentre quelle dei gruppi da quattro inizieranno a settembre. Tutti i gironi si concludono nel novembre 2025.

Queste le fasce del sorteggio del 13 dicembre:

– 1a Fascia: Francia, Spagna, Inghilterra, Portogallo, Paesi Bassi, Belgio, Italia, Germania, Croazia, Svizzera, Danimarca e Austria.

– 2a fascia: Ucraina, Svezia, Turchia, Galles, Ungheria, Serbia, Polonia, Romania, Grecia, Slovacchia, Repubblica Ceca e Norvegia.

– 3a fascia: Scozia, Slovenia, Repubblica d’Irlanda, Albania, Macedonia del Nord, Georgia, Finlandia, Islanda, Irlanda del Nord, Montenegro, Bosnia ed Erzegovina e Israele.

– 4a fascia: Bulgaria, Lussemburgo, Bielorussia, Kosovo, Armenia, Kazakistan, Azerbaigian, Estonia, Cipro, Isole Faroer, Lettonia e Lituania.

– 5a fascia: Moldavia, Malta, Andorra, Gibilterra, Liechtenstein e San Marino.

Ecco di seguito le prime 10 posizioni del ranking FIFA

Il percorso in Nations League ha permesso all’Italia di consolidare la propria posizione nella top 10. Questa era stata in grave pericolo dopo il flop di EURO 2024 e, proprio per questo, anche la possibilità che gli Azzurri rientrassero nella prima fascia per il sorteggio del 13 dicembre.