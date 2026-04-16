Minetti e gli altri, quante volte il Quirinale ha concesso la grazia

Mattarella ha concesso solo 36 provvedimenti di clemenza su 1700 domande esaminate,

L’attenzione dei media e dei social tende a focalizzarsi su nomi e fatti specifici, trasformando spesso i protagonisti in “casi” mediatici slegati dal contesto normativo. È quanto accaduto recentemente con la grazia per motivi umanitari concessa a Nicole Minetti, ex consigliera regionale condannata nel processo Ruby bis per peculato e induzione alla prostituzione. La decisione aveva ricevuto il parere favorevole del Ministro della Giustizia Nordio e del Procuratore Capo della Corte d’Appello.

Fonti del Quirinale hanno precisato che l’atto di clemenza si è fondato sulle gravi condizioni di salute di un familiare minore della Minetti, che necessita di cure particolari presso ospedali specializzati. Nonostante i dati di fatto, la notizia ha sollevato polemiche sui social riguardanti presunti favoritismi per i “soliti noti”. Consultando la documentazione ufficiale sul sito del Quirinale, emerge un quadro di regole e numeri ben definito che porta chiarezza sulla vicenda.

Numeri e tipologie dei provvedimenti di clemenza

Dall’inizio del suo secondo mandato (29 gennaio 2022), il Presidente Mattarella ha adottato 36 provvedimenti di clemenza individuale. Tra questi si contano 22 decreti di grazia per pene detentive temporanee, 9 grazie parziali, 3 decreti per pene pecuniarie, uno per pene accessorie e uno per reclusione militare. Nessuno di questi atti è stato adottato contro il parere del ministro competente o in assenza di una domanda formale dell’interessato, confermando la regolarità procedurale di ogni intervento.

Analisi delle domande rigettate e archiviate

Complessivamente, sono state trattate 1705 pratiche di grazia o commutazione di pena . Oltre ai 36 provvedimenti accolti, 1136 domande sono state rigettate e 235 archiviate. Molti rigetti (358) hanno riguardato condannati che già beneficiavano di misure alternative o sospensioni, rendendo l’atto di clemenza non necessario secondo il Presidente. Altri 298 casi sono stati archiviati perché privi dei requisiti minimi o presentati da soggetti non legittimati, dimostrando un filtro rigoroso basato su criteri oggettivi e non sulla notorietà dei richiedenti.

Evoluzione storica del potere di grazia