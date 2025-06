Minacce a Emiliano dopo la chiusura della Regione Puglia Israele: “Ti faremo saltare in aria”. Al vaglio l’opportunità di metterlo sotto scorta

Due messaggi privati arrivati sul profilo Instagram del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano : “Faremo saltare in aria te e quella Regione di m…”, definendolo “nazista” e “sionista“, dopo la sua decisione, la prima di un presidente di regione in Italia, di rompere i rapporti con il governo israeliano dopo il “genocidio” palestinese.

Emiliano ha presentato denuncia in Questura allegando gli screenshot dei due messaggi ricevuti tra lunedì e martedì da un profilo all’apparenza anonimo e con una foto generica ma che non dvrebbe essere problematico identificare. La vicenda è ora sotto i riflettori della Digos e del Compartimento pugliese della Polizia Postale, che dovranno risalire ai responsabili accertando la provenienza e la reale pericolosità delle minacce ricevute, potrebbe essere vagliata nei prossimi giorni dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica della Prefettura di Bari che potrebbe decidere di attivare delle eventuali necessarie misure di tutela.

Il presidente della Regione Puglia Emiliano nei giorni scorsi , aveva spiegato di aver interrotto i rapporti istituzionali anche con la Russia

La solidarietà ad Emiliano

Sono arrivati messaggi di solidarietà dal mondo politico . “Le parole d’odio e le intimidazioni che hanno preso di mira il presidente della Regione – ha dichiarato il segretario regionale dei dem Domenico De Santis – sono un segnale allarmante della degenerazione del confronto pubblico. A chi tenta di avvelenare il dibattito con la violenza, noi rispondiamo con fermezza e con la forza della democrazia. Difendere il diritto alla vita e alla dignità del popolo palestinese non significa schierarsi contro qualcuno, ma dalla parte dell’umanità” a cui fanno seguito le dichiarazioni dei parlamentari dem Ubaldo Pagano, Marco Lacarra e Claudio Stefanazzi . “La posizione del presidente Emiliano è chiara e condivisibile. Così come è chiaro che il presidente Emiliano non ha espresso alcuna accusa al popolo Israeliano, anzi ha solidarizzato con quanti, tantissimi, in Israele, sono apertamente schierati contro il governo Netanyahu”

Solidarietà anche da Azione. “Condanniamo con fermezza ogni tentativo di intimidazione e ogni espressione di odio che mina il principio democratico e il diritto di esprimere posizioni di giustizia e dignità. Il presidente Emiliano ha agito con coerenza e responsabilità” dice il coordinatore regionale Ruggiero Mennea.