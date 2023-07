Meteo. In arrivo settimane di caldo soffocante

Le previsioni di Esa, The European Space Agency , non sono sicuramente confortanti per le previsioni meteo dei prossimi giorni. Ci troviamo, spiega, in un periodo di “caldo intenso e prolungato. Ed è appena iniziato”. Le temperature dovrebbero raggiungere i 48°C sulle isole di Sicilia e Sardegna, potenzialmente le più calde mai registrate in Europa.

Un anticiclone – un’area di alta pressione – chiamato Cerbero (dal nome del mostro dell’Inferno di Dante) proveniente da sud farà salire le temperature oltre i 40°C in gran parte dell’Italia. Questo avviene dopo una primavera e un inizio estate pieni di tempeste e alluvioni.

© grafico contenente dati Copernicus Sentinel modificati (2023), elaborato dall’ESA. A Roma raggiunti i 46 gradi

La temperatura più alta nella storia dell’Europa è stata superata l’11 agosto 2021, quando è stata registrata una temperatura di 48,8°C a Floridia, comune della provincia di Siracusa. Questo record, spiega l’Esa, “potrebbe essere nuovamente battuto nei prossimi giorni“.

Utilizzando i dati dello strumento radiometrico della missione Copernicus Sentinel-3 , l’Esa mostra la temperatura della superficie terrestre in Italia tra il 9 e il 10 luglio. Come mostra chiaramente l’immagine, in alcune città la superficie terrestre ha superato i 45°C, tra cui Roma, Napoli, Taranto e Foggia. Lungo le pendici orientali dell’Etna, in Sicilia, sono state registrate temperature superiori ai 50°C.

Mentre le previsioni meteorologiche utilizzano le temperature dell’aria previste , questo strumento satellitare misura la quantità reale di energia irradiata dalla Terra – e raffigura la temperatura della superficie terrestre. Pertanto, la mappa mostra la temperatura effettiva della superficie terrestre, che è significativamente più calda della temperatura dell’aria.

Gli scienziati monitorano la temperatura della superficie terrestre per comprendere e prevedere meglio i modelli meteorologici e climatici e per monitorare gli incendi. Queste misurazioni, spiega l’Esa, “sono particolarmente importanti anche per gli agricoltori che ottimizzano l’irrigazione delle loro colture e per gli urbanisti che cercano di migliorare le strategie di mitigazione del calore“.

L’ondata di calore sta colpendo anche altre città europee , con temperature dell’aria che dovrebbero raggiungere i 44°C in alcune zone della Spagna nel corso della prossima settimana.