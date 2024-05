Arriva il primo weekend soleggiato di maggio

Il primo weekend di maggio sarà soleggiato , dopo un inizio del mese traballante e perturbato. Si conferma la rimonta dell’alta pressione su tutta l’Italia, salvo piccole insidie marginali. Nelle prossime ore il tempo sarà soleggiato quasi ovunque, con temperature minime in aumento, venti deboli e cieli sereni. Il maestrale soffierà sul Basso Tirreno e sulla Puglia, il cielo sarà a tratti velato sul settore occidentale e parzialmente nuvoloso in montagna, dove non si escludono brevi e isolati rovesci di calore nel pomeriggio.

Oggi le temperature massime saliranno in modo sensibile anche di 8 C , ad eccezione del Nord-Ovest e della Puglia, dove saranno più stabili. Domani, domenica 5 maggio, il tempo sarà ancora buono seppur con qualche nuvola di passaggio in più al Nord: sono attese temperature in ulteriore aumento, sia nei valori minimi che massimi, venti in totale attenuazione e cieli azzurri specie al Centro-Sud.

Sulle Alpi, invece, sono possibili rovesci, specie nel pomeriggio sul settore occidentale. Qualche addensamento è atteso sulla Liguria. Le temperature saliranno fino a 30 C in Sardegna e fino a 25 C anche al Nord-Est.