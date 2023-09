Messina Denaro, si aggravano le condizioni di Messina Denaro: terapia del dolore in ospedale

Si aggravano ulteriormente le condizioni di salute del boss mafioso Matteo Messina Denaro , affetto da un tumore al quarto stadio, secondo le ultime notizie di oggi, 11 settembre 2023. Da circa una settimana il capomafia di Castelvetrano, è ricoverato nel reparto per detenuti dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila. In questi giorni avrebbe ricevuto anche la visita di parenti e del suo legale, l’avvocata Lorenza Guattadauro, che è anche sua nipote. Messina Denaro viene sottoposto da tempo alla terapia del dolore e alla nutrizione parentelare. La situazione è sotto controllo anche se le condizioni sono ritenute “molto gravi”.

L’aggravarsi delle condizioni di salute rende molto complessa la gestione della vicenda da parte di sanitari, vertici e istituzioni competenti, che sono in continuo contatto. Messina Denaro è ricoverato da oltre un mese, in mezzo a ingenti misure di sicurezza, nella struttura ospedaliera dove era stato trasferito dal carcere di massima sicurezza dell’Aquila nel quale è recluso dal 17 gennaio scorso, il giorno dopo l’arresto in regime di 41 bis .

Da una settimana il boss mafioso è nella cella del reparto per detenuti per l’occasione ristrutturata: fino ad allora era stato curato in terapia intensiva. È sottoposto alla terapia del dolore e alla nutrizione parentelare per il sostegno fisico. Il tumore al colon di cui è affetto Messina Denaro è il secondo tipo di tumore più frequente nel nostro Paese ed è anche il secondo fra i più letali: la sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi oggi si aggira attorno al 65%. Il ricorso alla chirurgia è di solito il primo passo e può essere sufficiente per aspirare alla guarigione definitiva, se la neoplasia viene individuata in stadio iniziale.