19 Gennaio 2026 03:30
19 Gennaio 2026 03:30

Mario Draghi: “L’Europa mai come oggi ha così tanti nemici”

  • PrimoPiano
All'ex presidente della Banca Centrale Europea, conferito il premio 'Carlo Magno' per la sua grande opera svolta per l'unità europea

Karlspreis” il premio internazionale Carlo Magno, verrà conferito per quest’anno a Mario Draghi l’ex presidente della Banca Centrale Europea , per la sua “grande” opera svolta per l’unità europea. La cerimonia di premiazione avrà luogo come da tradizione nel giorno dell’Ascensione, che quest’anno ricade il prossimo 14 maggio, con una cerimonia nella Sala dell’Incoronazione dello storico Municipio di Aquisgrana, come è stato annunciato dall’organizzazione del premio.

Draghi è uno “scienziato e un manager ha spiegato Armin Laschet, politico della CDU e presidente della Direzione del Premio Carlo Magno -. Ha sviluppato visioni europee. Inoltre, Draghiha salvato l’euro in una situazione drammatica”, ha aggiunto Laschet, e ha anche “stabilizzato e riformato l’Italia in crisi”. Il Premio Carlo, che prende il nome da Carlo Magno, il re franco che divenne imperatore e fu il primo a unificare gran parte dell’Europa occidentale dopo la caduta dell’Impero Romano d’Occidente, viene assegnato da una commissione di 17 membri e consegnato ad Aquisgrana, l’ex capitale dell’Impero Carolingio. È stato istituito nel 1949 per promuovere l’integrazione europea dopo la devastazione della Seconda Guerra Mondiale.

Draghi, “i tanti nemici dell’Europa”

L’Europa “forse non ha mai avuto così tanti nemici come oggi, sia interni che esterni, ha affermato l’ex premier Mario Draghi in un videomessaggio trasmesso durante l’annuncio del vincitore del “Premio Carlo Magno“, a lui assegnato quest’anno. Draghi si è detto “estremamente grato” per il premio. “Dobbiamo superare le nostre debolezze autoinflitte. E dobbiamo diventare più forti: militarmente, economicamente e politicamente”.

Precedenti illustri vincitori

Il Premio Carlo Magno 2025 era stato assegnato alla presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Nel 2024 invece al Rabbino Capo Pinchas Goldschmidt e alle comunità ebraiche in Europa. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ricevuto il premio nel 2023. Tra gli altri illustri vincitori figurano il defunto Papa Francesco, il presidente francese Emmanuel Macron e l’ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton.

