Maltempo: allerta gialla nel Lazio e in Toscana

Una rapida perturbazione transiterà sulla Toscana nella mattina di venerdì. Da ieri sera sono previste precipitazioni sparse, localmente a carattere di rovescio, sulle province settentrionali che, nel corso della notte, interesseranno anche le zone interne orientali fra cui anche alcune zone alluvionate dell’entroterra. Dal tardo pomeriggio di oggi e fino al primo pomeriggio di domani forte vento sull’Appennino e sull’Arcipelago toscano, mareggiate fra Gorgona e Capraia e lungo la costa pisana e livornese.

Sulla base di queste previsioni la sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per rischio idraulico e idrogeologico valido dalle 18 di ieri sera fino alle 6 di sabato per le valli del Bisenzio e dell’Ombrone. Codice giallo per vento dalle 18 di giovedì sera, fino alle 15 di venerdì per le valli del Reno e Romagna Toscana e da mezzanotte di giovedì e fino alle 15 di venerdì sulle isole dell’Arcipelago. Codice giallo per mareggiate, infine, dalle 18 di ieri alle 15 di oggi su Isole, costa Pisana, Livornese e Etruria Nord.

Nel Lazio, l’Agenzia regionale di Protezione civile ha emesso un’allerta gialla dalla mattina di venerdi’ 17 novembre 2023, e per le successive 24 ore. Qui si prevedono venti da forti a burrasca, fino a burrasca forte dai quadranti settentrionali specie sui settori costieri e appenninici. Forti mareggiate lungo le coste esposte.