Luna Rossa vola nel vento! American Magic ancora sconfitta: è 2-0 in semifinale

di Silvia Signore

Il primo giorno di regata delle semifinali di Louis Vuitton Cup a Barcellona si chiude con un doppio successo per l’equipaggio italiano. La formula prevede due regate al giorno sabato 14, domenica 15 e lunedì 16 settembre. Per andare in finale servono cinque vittorie. In caso di pareggio ci saranno altri due giorni di regate mercoledì 18 e giovedì 19 settembre. L’altra semifinale vede opposti gli svizzeri di Alinghi e i britannici di Ineos. La finale incomincerà il 26 settembre.

Luna Rossa si porta sul 2-0 con American Magic nella serie che si regata al meglio dei 9 match race, vince chi arriva prima a 5 punti. Tra Luna Rossa e American Magic la seconda regata ha un inizio fotocopia del primo. Gli americani “vincono” l’ingaggio di partenza e obbligano subito il team Prada a manovrare. La serie è al meglio delle nove regate, quindi per andare in finale, contro Ineos Britannia o Alinghi, bisogna vincerne cinque.

La barca italiana conferma Spithill e Bruni al timone ed anche Tesei e Molineris come trimmer, mentre nei cyclor spazio a Kirwan con i riconfermati Voltolini, Rosetti e Gabbia nella prima bolina insegue e la prima poppa ma il distacco non supera mai i 10”. E’ la seconda bolina a fare la differenza con Luna Rossa che prende un salto di vento e riesce a farsi passare di poppa la barca americana arrivando alla boa del 3° lato con 20” di vantaggio. A quel punto inizia un lento recupero della barca a stelle e strisce, 14”, poi 13” alla boa, ma il team italiano resta in marcatura e chiude anche la seconda regata con un punto.

Adesso la serie è sul 2-0 per Luna Rossa e domani si torna di nuovo in acqua per il 3° e 4° round della semifinale della Louis Vuitton Cup. Jimmy Spithill, timoniere del team Prada ha dichiarato: “Nella prima parte di regata abbiamo dovuto difenderci poi abbiamo interpretato bene i cambi di vento. Abbiamo imparato molto dalle ultime giornate e in manovra siamo andati meglio“.

Lo skipper e timoniere italiano Francesco Bruni del Team Luna Rossa

“Abbiamo comunque ampi margini di miglioramento”