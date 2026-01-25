Leonardo Maria Del Vecchio indagato per sostituzione di persona, per un incidente con la sua Ferrari

L'imprenditore si era fatto sostituire alla guida da un dipendente prima che arrivasse la polizia stradale

L’erede del fondatore di Luxottica è indagato per sostituzione di persona in concorso e omissione di soccorso. Gli agenti della Polizia Stradale lombarda gli hanno recapitato l‘avviso di garanzia nel suo attico a Brera. Le accuse a suo carico riguardano un incidente automobilistico nel quale Leonardo Maria Del Vecchio è stato protagonista lo scorso 16 novembre mentre era alla guida della sua Ferrari Purosangue 222. Il numero uno di Lmdv capital si è fatto sostituire alla guida da un suo dipendente prima che arrivasse la polizia, ma è stato scoperto immediatamente.

Del Vecchio, che stava guidando mla sua Ferrari lungo la Tangenziale est di Milano , ha tamponato una Bmw 530 sul lato posteriore dopo una serie di sorpassi. I due veicoli si erano accostati sulla corsia di emergenza dopo aver sbattuto più volte contro il guardrail. Secondo i primi soccorritori, a bordo della Ferrari di Del Vecchio jr c’erano due persone: il guidatore un giovane dai lunghi capelli neri con barba folta, cioè esattamente la sua descrizione. Ma quando è arrivata la pattuglia della Polizia Stradale nella Ferrari, al posto di guida, c’è solo Daniele O. di 53 anni, ex addetto “asset protection” di Luxottica . L’uomo, viso rasato e capelli a spazzola, per sua sfortuna ma anche incapacità non è nemmeno riuscito a mettere in moto la Ferrari, scambiando il pulsante dei tergicristalli per quello d’accensione, e non è riuscito a trovare il libretto di circolazione nel cruscotto della macchina. Ai poliziotti, l’ex addetto alla sicurezza di Luxottica aveva provato a giustificarsi: “Il mio amico? Se n’è andato perché ha problemi con la moglie”.

I poliziotti sono risaliti al proprietario della Ferrari partendo dalla targa . Intanto un infermiere che era giunto sul posto con l’ ambulanza e aveva riconosciuto in foto l’uomo soccorso poco prima e li ha aiutati a ricostruire quel che era realmente successo. A confermare il tutto ci hanno pensato le immagini delle telecamere di sorveglianza, che hanno filmato alle 12.49 del 16 novembre scorso l’arrivo del 53enne pochi minuti dopo l’incidente, la sua auto parcheggiata pochi metri più avanti, mentre i passeggeri della Ferrari che salgono sull’altra auto e se ne vanno.

Uno è Leonardo Maria Del Vecchio jr, l’altro è il suo più stretto collaboratore Marco Talarico , amministratore delegato di Lmdv Capital , che però non risulta indagato. L’avviso di garanzia per sostituzione di persona in concorso e omissione di soccorso gli è stato notificato nei giorni scorsi presso il suo lussuoso attico di Brera dai poliziotti della Stradale del comparto Lombardia, guidati dalla dirigente Carlotta Gallo.