Leonardo Del Vecchio ha fatto spiare la fidanzata Jessica Serfaty perché ” innamorata di un altro”

di Silvia Signore

Gli “spioni” di Equalize lo scorso anno avrebbero ricevuto due professionisti che lavorano per Leonardo Maria Del Vecchio. Il quarto figlio dello scomparso fondatore di EssilorLuxottica si sarebbe rivolto a loro per avere informazioni su Jessica Serfaty Michel, la ragazza di cui è innamorato. Da quel contatto avrebbe preso piede un dossier che toccava anche i rapporti interni alla famiglia Del Vecchio. Nello specifico quelli con suo fratello Claudio Del Vecchio. Sarebbe stato realizzato un falso “atto informatico pubblico” per “offuscare l’immagine” di Claudio. Ma per quale motivo Leonardo Maria Del Vecchio avrebbe dovuto chiedere dossier sul fratello e sulla fidanzata dell’epoca Jessica Serfaty Michel con la quale il legame sentimentale si è chiuso la scorsa estate ?

Chi è Jessica Serfaty Michel?

Jessica Michel Serfaty, Influencer, modella e attrice, di origini francesi, è quattro anni più vecchia di Leonardo jr. Nata il 4 aprile del 1991 in Arkansas, è una abituata a bruciare le tappe visto che si è sposata giovanissima, a 16 anni con un ragazzo di Little Rock, Ididia Serfaty, di cui ha mantenuto il cognome e da cui si separò dopo poco. Diventata mamma a 18 anni di Roman nel 2008, la modella era balzata agli onori della cronaca nel 2010 per essere arrivata quinta al concorso di bellezza «America’s Next Top Model». Nel 2016, quando Jessica ebbe una relazione con Niall Horan degli One Direction, l’ex marito Ididia confidò al Daily Mail: «Mia moglie ha abbandonato me e nostro figlio Roman per cercare fortuna a Los Angeles». Accuse dalle quali Jessica si difese: «Non voglio che la gente pensi che non sono coinvolta nella vita di mio figlio Roman: gli spedisco dei libri, e ne acquisto anche per me, così possiamo leggerli insieme su FaceTime», aveva risposto tramite i media.

Lo scorso luglio la modella e attrice americana ha pubblicato sul suo profilo Instagram da un milione di followers un video di pochi secondi (interrotto bruscamente) in cui piangendo parlava di abusi subiti mostrando i segni di una presunta violenza sul volto, avrebbe accusato il fidanzato, Leonardo jr (attonito davanti a lei), di essere stato l’autore di quell’abuso. Il video venne prontamente rimosso dall’account dell’attrice americana che ha provato a minimizzare il tutto, arrivando addirittura scusandosi liberamente (?) attraverso un messaggio pubblicato nelle storie della sua pagina Instagram in cui diceva: «Leo e io ci scusiamo con chiunque sia stato turbato o colpito dalla storia di ieri. A volte una coppia può litigare ma questi fatti non dovrebbero mai essere resi pubblici. Chiediamo che la nostra privacy venga rispettata in questo momento. Non starei mai con un uomo violento, e Leonardo Del Vecchio non lo è. Ritiro le mie parole, dettate dalla rabbia e non dalla verità. Ritiro le mie parole su una persona che sarà sempre un compagno, un patrigno e un membro della mia famiglia“. Ma questa relazione ha avuto fine.

Gli hacker di Equalize si sono concentrati anche sulla fidanzata di Leonardo Maria . “Una coppia da red carpet”, commenta chi li ha conosciuti o incontrati. La loro relazione tra alti e bassi, è finita male la scorsa estate. Prima di Jessica, Leonardo Maria Del Vecchio 27 anni, aveva sposato Anna Castellini Baldissera lei appena 21 anni, matrimonio andata in scena a Saint-Tropez, per la precisione allo Château de la Messardière, un meraviglioso castello del diciannovesimo secolo, nel giugno 2022. Leonardo e Anna si erano prima uniti civilmente a settembre 2021 a Palazzo Reale, ma a giugno 2022 avevano scelto di festeggiare in grande stile a Saint Tropez, con Giuliano Sangiorgi dei Negramaro a suonare e cantare per loro, la sposa vestita da sirena, lo sposo col tight color cammello.

Leonardo Maria Del Vecchio e Anna Castellini Baldissera

La durata di questo matrimonio è finita dopo soli sei mesi. Con gli hacker gli uomini “vicini” a Del Vecchio avrebbero parlato della possibilità di controllare il telefono della ultima fidanzata Jessica Michel Serfaty,, inserendo un trojan durante una festa a bordo di uno yacht. È Nunzio Samuele Calamucci a occuparsene . Avrebbe così predisposto documenti falsi con contenuti di “conversazioni telematiche e informatiche (chat telematiche di messagisi-ica social e messaggi telematici Skipe) e ne simulava l’intercettazione mediante captatore informatico, conversazioni apparentemente intercorrenti tra Serfaty Jessica Ann” e David Blaine un illusionista di fama mondiale Perché questo interesse? Le persone vicine al manager hanno riferito agli “spioni” che “Lei è innamorata di qualcun altro”.

Sulla base di quanto emersodalle indagini della Procura di Milano , coordinata dal capo Marcello Viola, la modella 31enne si sarebbe salvata grazie al sistema di protezione del suo cellulare: un I-Phone di ultima generazione, che avrebbe impedito l’installazione illegale del malware. Tuttavia Calamucci non avrebbe esitato a consegnare agli intermediari i risultati di una serie di intercettazioni che, almeno sulla carta, sarebbero state ascoltate e trascritte.

Qui Leonardo Maria Del vecchio potrebbe essere diventato “vittima “, perché gli intercettatori hanno finto di esserci riusciti falsificando la documentazione e inventandosi messaggi Whatsapp, trascrizioni di telefonate Skype e altre comunicazioni fra la Serfaty ed il noto illusionista internazionale, David Blaine.

Claudio Del Vecchio

Il documento sul fratello Claudio Del Vecchio

Successivamente alla morte di Leonardo Del Vecchio, avvenuto a giugno del 2022 , i rapporti tra fratelli, mai veramente piani, sono diventati sempre più complessi. In EssilorLuxottica, il quarto figlio del patron fondatore vive in una situazione particolare, riflesso della vita familiare di suo padre, che si è sposato tre volte. Una situazione a dire poco complicata che gli eredi non sono ancora riusciti a chiudere l’ultimo capitolo della successione, che probabilmente rappresenta una delle più grandi eredità che si sia mai trasmessa di padre in figlio in Italia.

Per i pm milanesi, c’è un militare della guardia di finanza a libro paga dell’associazione per delinquere, che è entrato nelle banche Sdi del Ministero dell’Interno, Inps e Agenzia delle Entrate per spiare Claudio Del Vecchio, fratello di Leonardo, con l’obiettivo di offuscare la sua immagine di Claudio ed anche in questo caso Calamucci lo avrebbe fatto consegnando un documento falso, redatto nell’aprile 2018 alle “ore 23,24, dalla polizia di New York, nel quale, contrariamente al vero, con l’utilizzo di una modulistica che faceva presupporre l’avvenuta esfiltrazione del documento dalla banca dati ufficiale di quella forza di polizia, si dava atto di un controllo eseguito in quella città nei confronti di Claudio Del Vecchio nel mentre si trovava in compagnia” di una persona gravata da reati sessuali.

I sei fratelli Del Vecchio hanno avuto non pochi contrasti sull’eredità e spesso visioni diverse sulla gestione delle aziende ereditate, anche perché appartengono a generazioni distanti: i primi tre figli Claudio, Marisa e Paolo sono sessantenni, quindi c’è Leonardo Maria con i suoi 29 anni, e gli ultimi due fratelli Luca e Clemente appena ventenni. Tra gli eredi c’è chi vorrebbe modificare lo statuto della Delfin, la hoding di famiglia, per avere più voce in capitolo nella sua governance che però il fondatore non aveva mai voluto affidare alla famiglia. Poi c’è chi si oppone ai cosiddetti «legati» testamentari voluti dal patron. Cio+ il passaggio di due case a favore della sua prima moglie Nicoletta Zampillo e l’assegnazione dello 0,5% di EssilorLuxottica, per un valore nel 2022 di circa 270 milioni, da allora più che raddoppiato a 500 milioni a favore di Milleri, il “delfino” scelto a suo tempo dallo scomparso Leonardo Del Vecchio per guidare Delfin, con i suoi equilibri nella dinastia, e la multinazionale che il manager ha fatto crescere con la spinta della tecnologia.

Leonardo Del Vecchio

La cassaforte di famiglia è la lussemburghese Delfin, che custodisce le quote in EssilorLuxottica (32,5%) e l’immobiliare Covivio, più azioni in Mediobanca, Generali e Unicredit, che partecipò anni fa alla cordata per rilevare il Gruppo Ilva. La Delfin esprime un valore di mercato di oltre 40 miliardi (la multinazionale vale da sola oltre 100 miliardi). Con quote del 12,5% a testa vi convivono in Claudio, Marisa e Paola Del Vecchio (figli della prima moglie Luciana Nervo), Leonardo Maria (l’unico figlio di Nicoletta Zampillo e di Del Vecchio), Luca e Clemente (dall’unione con Sabina Grossi), Rocco Basilico (nato dal matrimonio tra Nicoletta Zampillo e il suo primo marito Paolo Basilico) e la stessa signora Zampillo.