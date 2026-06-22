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23 Giugno 2026 08:15
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23 Giugno 2026 08:15

Le strade che prendiamo per sbaglio

  • Libri, Radio & Televisione, Spettacolo & Cultura
E' uscito in libreria e negli store online il primo romanzo del dj, giornalista e conduttore radiofonico di origine bolognese

Dopo la prima presentazione in anteprima al pubblico presso la Libreria Feltrinelli di piazza Piemonte a Milano, con Marta CagnolaStefano GallariniMarco Lomonaco, hanno fatto seguito le date di Modena, Riccione e Bologna ed è in via di formazione il calendario di ulteriori appuntamenti . “Chicco Giuliani nel comporre questo romanzo on the road profondamente italiano – ha scritto Enrico Brizziha tenuto presente un principio sacrosanto della buona narrativa: a ogni nuovo capitolo, si è messo alla tastiera disposto a sanguinare. Non stupisce, allora, che la storia del suo protagonista a caccia di riscossa suoni tanto familiare alle orecchie della nostra generazione”.

Chicco Giuliani, all’anagrafe Francesco, bolognese di nascita, dopo essersi diplomato al liceo classico, si è laureato in Giurisprudenza all’Università di Bologna. Fin dai tempi della scuola ha cominciato a collaborare con radio, quotidiani e televisioni locali per poi approdare a importanti realtà nazionali a partire dal 2000. Conduttore radiofonico, dj e giornalista, su Radio Deejay è stato la voce, tra gli altri programmi, dello show notturno “Nightcall” per sei stagioni. È inoltre formatore e podcaster.

Il libro “Le strade che prendiamo per sbaglio”

Nel suo libro l’autore sostiene che ogni crisi equivale anche a un’opportunità, il dj di mezza età Roberto Panella, per tutti Bobby, sta cercando una ripartenza (ma forse ancora non lo sa…). L’occasione gli viene dall’invito a un festival in Puglia: a bordo della sua Mini Minor intraprende un viaggio reale ed esistenziale dal quale uscirà diverso. E’ una storia on the road che attraversa l’Italia per il lungo, malinconica e ironica insieme, che suonerà familiare a tutti coloro che nella vita hanno vissuto momenti di stop e sfiducia. Preziosa perché mostra che c’è sempre una strada che si apre e sta a noi percorrerla.

  • ultimo aggiornamento
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Redazione CdG 1947

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