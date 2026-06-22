Le strade che prendiamo per sbaglio

E' uscito in libreria e negli store online il primo romanzo del dj, giornalista e conduttore radiofonico di origine bolognese

Dopo la prima presentazione in anteprima al pubblico presso la Libreria Feltrinelli di piazza Piemonte a Milano, con Marta Cagnola, Stefano Gallarini, Marco Lomonaco, hanno fatto seguito le date di Modena, Riccione e Bologna ed è in via di formazione il calendario di ulteriori appuntamenti . “Chicco Giuliani nel comporre questo romanzo on the road profondamente italiano – ha scritto Enrico Brizzi – ha tenuto presente un principio sacrosanto della buona narrativa: a ogni nuovo capitolo, si è messo alla tastiera disposto a sanguinare. Non stupisce, allora, che la storia del suo protagonista a caccia di riscossa suoni tanto familiare alle orecchie della nostra generazione”.

Chicco Giuliani, all’anagrafe Francesco, bolognese di nascita, dopo essersi diplomato al liceo classico, si è laureato in Giurisprudenza all’Università di Bologna. Fin dai tempi della scuola ha cominciato a collaborare con radio, quotidiani e televisioni locali per poi approdare a importanti realtà nazionali a partire dal 2000. Conduttore radiofonico, dj e giornalista, su Radio Deejay è stato la voce, tra gli altri programmi, dello show notturno “Nightcall” per sei stagioni. È inoltre formatore e podcaster.

Il libro “Le strade che prendiamo per sbaglio”