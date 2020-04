Lo studio approfondisce in vari capitoli, dopo una introduzione,, le misure adottate: da quelle inerenti la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari e previdenziali al sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese passando al sostegno del lavoro.

ROMA– Il Consiglio della Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato il documento “ Le novità dei decreti sull’emergenza da COVID-19 (D.L. “Cura Italia” n. 18/2020 e D.L. “Liquidità” n. 23/2020)” un’ analisi completa delle principali disposizioni. Con il documento di ricerca è stata effettuata una prima analisi delle principali disposizioni del D.L. “Cura Italia” n. 18/2020.

In attesa della conversione in legge del Decreto, sono stati pubblicati alcuni rilevanti chiarimenti della prassi amministrativa ed è stato pubblicato il D.L. “Liquidità” n. 23/2020, le cui disposizioni vanno ad integrare e, in parte, a modificare quelle del Decreto “Cura Italia“.

Tenuto conto di questi importanti sviluppi, nell’ottica di un costante aggiornamento delle misure adottate dal Governo per far fronte alla contingente emergenza epidemiologica, la Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha ritenuto opportuno predisporre una versione aggiornata del documento del 18 marzo, evidenziando nel testo le modifiche in colore giallo, in modo da facilitarne la visualizzazione.

Lo studio approfondisce in vari capitoli, dopo una introduzione,, le misure adottate: da quelle inerenti la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari e previdenziali al sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese passando al sostegno del lavoro.

Spazio poi al tema della liquidità attraverso il sistema bancario e ulteriori agevolazioni, misure in materia di giustizia, approvazione dei bilanci di società e enti . Concludono il documento una ricognizione delle misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall’emergenza Covid-19, le disposizioni in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica, ed infine il potenziamento del servizio sanitario nazionale.