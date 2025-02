“La vittoria viaggia in Louis Vuitton”: il brand francese diventa partner ufficiale della Formula 1

di Silvia Signore

Louis Vuitton diventa Partner Ufficiale della Formula 1 , mentre la prestigiosa competizione sportiva celebra il suo 75° anniversario, segnando così l’inizio di una nuova avventura che unirà moda e sport in una comune ricerca di innovazione, qualità e precisione. Si è così finalizzato un accordo decennale tra una delle competizioni sportive più prestigiose al mondo e uno dei più rinomati brand della moda di lusso.

Il brand francese diventa così “Title partner” del primo Gran Premio della stagione che si disputerà il 16 marzo 2025 a Melbourne e che porterà il suo nome diventando così per la prima volta: “Formula 1 Louis Vuitton Australian Grand Prix 2025″. La maison di moda sarà la protagonista indiscussa anche di tutte le competizioni che si terranno nel campionato 2025 e degli anni a venire.

Luis Vuitton un brand abituato a vincere ogni giorno , ha scelto non a caso di fare propria quest’iconica frase: “La Vittoria viaggia in Louis Vuitton” che sarà presente e che potremo leggere ad ogni traguardo della stagione, con la missione di voler sottolineare la vicinanza della Maison Francese alla vittoria. Una scelta di marketing fatta anche con l’utilizzo dell’iconico Louis Vuitton Trophy Trunk, il baule pensato per custodire e trasportare trofei, che sarà presente ad ogni cerimonia di premiazione e che renderà omaggio all’eccezionale performance del vincitore.

Saranno tre i marchi del gruppo LVMH che entreranno a far parte del “mondo“ della F1 : Louis Vuitton, gli champagne Moët & Chandon e gli orologi Tag Heuer, quest’ultimo era già stato “sponsor” della Formula 1 dal 1992 al 2003, con i modelli S/EL indossati dal leggendario campione Ayrton Senna. “L’obiettivo che mi prefiggo è fare diventare Louis Vuitton un brand sempre più culturale. Noi non vendiamo più solo prodotti, ma soprattutto un lifestyle, una maniera di interpretare la vita. Quando scegliamo come direttore artistico Pharrell Williams che presenta nuove canzoni durante l’ultimo show, o quando andiamo in Formula 1, ci avviciniamo alla cultura dei giovani e ci rafforziamo come brand culturale, in coerenza con l’interesse per l’arte contemporanea” questa è stata la motivazione che ha spinto Pietro Beccari, Presidente e CEO di Louis Vuitton a scegliere la Formula 1 e ad avviare questa strategica ed importante sinergia che porterà sicuramente grandi risultati.

Louis Vuitton aveva stabilito un primo legame con la Formula 1 attraverso una precedente collaborazione con l’Automobile Club de Monaco, che prevedeva la realizzazione e presentazione del “Trophy Trunk” per il Gran Premio di Formula 1 di Monaco, partnership avvenuta tra il 2021 e il 2024. Il brand francese ha sempre avuto un ruolo fondamentale e una predisposizione ad affiancare la sua immagine allo sport, in passato ricorderemo il suo primo baule per il trofeo dell’American Cup nel 1983, ma anche della Coppa del mondo di calcio, della coppa del mondo di Rugby, ma anche attraverso la partecipazione agli “Open di Francia” diventando anche uno dei principali protagonisti dei Giochi Olimpici di Parigi del 2024.

Celebrando il ritmo frenetico e l’inesauribile energia che anima i piloti dentro e fuori la pista, Louis Vuitton lascerà il segno in Formula 1 e nei Gran Premi più iconici, diventando un vero e proprio punto di riferimento per atleti e appassionati. “Sono immensamente orgoglioso di questa partnership tra Louis Vuitton e la Formula 1, con l’ambizione comune di puntare sempre all’innovazione, all’artigianato e all’eccellenza. La sinergia dei nostri due mondi trova eco nel savoir-faire dei nostri atelier e laboratori, degli artigiani e degli ingegneri, celebrando al contempo le straordinarie prestazioni dei piloti che intraprendono un viaggio di eccellenza a ogni competizione”, ha aggiunto Pietro Beccari.