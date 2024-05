La procura di Milano chiede rinvio a giudizio della Santanchè per truffa Covid

La procura di Milano ha richiesto il rinvio a giudizio del ministro del Turismo Daniela Garnero Santanchè e del suo compagno Dimitri Kunz D’Asburgo e Paolo Giuseppe Concordia, responsabile delle tesorerie del gruppo, mentre le due società sono Visibilia Editore spa e Visibilia Concessionaria srl, per presunte irregolarità nella fruizione della cassa integrazione in deroga Covid 19, per un totale di 13 dipendenti. Nell’indagine, coordinata dalla procuratrice aggiunta di Milano Laura Pedio che chiude la sua ultima indagine a Milano, dove è stata in servizio per oltre vent’anni, e che guiderà dalla prossima settimana la procura di Lodi, e dai pm Maria Giuseppina Gravina e Luigi Luzi, sono coinvolti 13 dipendenti delle due società indagate, che senza saperlo sarebbero stati messi in cassa integrazione a zero ore, mentre in realtà continuavano a lavorare, causando un danno all’istituto di previdenza pubblico.

L’ ingresso della procura di Milano

Nella chiusura delle indagini della Procura di Milano la ministra Santanchè (ex amministratrice sia di Visibilia Editore che di Visibilia Concessionaria) e il compagno Dimitri Kunz D’Asburgo (che l’aveva sostituita come amministratore delegato di Visibilia Editore) risultano indagati per “truffa aggravata ai danni dello Stato” insieme a Paolo Giuseppe Concordia, responsabile della gestione del personale di entrambe le società i quali devono rispondere per la legge 231 sulla responsabilità amministrativa degli enti, i quali “si procuravano un ingiusto profitto, con corrispondente danno per l’Inps, consistito nella percezione indebita delle somme erogate dall’Inps a titolo di indennità di cassa integrazione, direttamente ai dipendenti o a conguaglio alle società Visibilia Editore spa e Visibilia Concessionaria srl” aver indebitamente percepito dall’Inps, secondo l’impianto accusatorio della Procura di Milano, somme a titolo di cassa integrazione per 126 mila euro, pari a oltre 20mila ore complessive per i 13 dipendenti.

Il fascicolo contenente le indagini della Guardia di finanza è relativo al periodo tra il maggio del 2020 e il febbraio del 2022, ha origine dalle dichiarazioni di Federica Bottiglione, ex dirigente di Visibilia Editore, la quale aveva registrato le conversazioni con Dimitri Kunz D’Asburgo e aveva raccontato di aver continuato a lavorare quando, dal marzo 2020 fino a novembre 2021, era invece ufficialmente in cassa integrazione per la pandemia. Uno schema che sarebbe stato replicato per sei ex dipendenti di Visibilia Editore e altri sei dipendenti di Visibilia Concessionaria. Accuse dalle quali cui la senatrice si era difesa, lo scorso luglio, in Parlamento. Agli atti del fascicolo d’indagine vi sono anche sue chat e telefonate con Dimitri Kunz D’Asburgo. “Fede, perché se fai casino, fai un macello“, diceva il compagno della ministra. Ed aggiungeva: “Federica scusami… è chiaro che non è che possiamo renderli all’Inps perché sarebbe come ammettere… Non lo puoi fare Federica, sennò metti nei casini tutti”.

Alla notifica dell’ avviso conclusione delle indagini , la ministra del Turismo si era dichiarata “sorpresa delle contestazioni, in quanto ritengo acquisita agli atti la mia estraneità a ogni decisione societaria relativa alle modalità della messa in cassa integrazione di alcuni dipendenti”, e confidava che la vicenda potesse concludersi già con l’archiviazione da parte del pm “o se ciò non si verificasse, con il giudizio del gup che, nell’udienza preliminare, decide sulle ragioni dell’accusa e della difesa. Per la nostra Costituzione fino all’esito definitivo dei tre gradi di giudizio nessuno può essere considerato colpevole. Sono peraltro convinta che anche questa volta il giudizio dei giudici andrà contro il desiderio dei miei avversari politici“. Allo stato attuale del procedimento la Procura di Milano però la pensa diversamente dalla Santanchè.

L’opposizione insorge: “Ora dimissioni”

Sul fronte politico l’opposizione torna a chiedere le dimissioni della ministra . “Fratelli d’Italia è quel partito che esprime una ministra con una richiesta di rinvio a giudizio per truffa all’Inps sui fondi Covid, e contemporaneamente candida un no-vax appena sotto Giorgia Meloni. Ci aspettiamo – attacca la segretaria del Pd Elly Schlein – che la Presidente del Consiglio abbia un minimo di rispetto per le istituzioni e chieda le dimissioni di Daniela Santanchè”.