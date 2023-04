La Procura di Torino chiede la condanna di Emiliano ad un anno per finanziamento illecito. Lui ai giudici: “Ho sofferto quanto voi”

Il pm Giovanni Caspani della procura di Torino ha chiesto la condanna a un anno di reclusione e 90mila di multa per Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, nel controverso processo in corso a Torino per finanziamento illecito. ha proposto la stessa pena per il suo ex capo di gabinetto Claudio Stefanazzi (ora parlamentare Pd) ed otto mesi per gli imprenditori Vito Ladisa e Giacomo Mescia del gruppo Margherita. All’esame del tribunale vi sono le somme versate dai due imprenditori alla Eggers di Pietro Dotti, la società del Torinese che si era occupata della campagna elettorale del governatore pugliese nelle primarie del Pd, in cui Emiliano era candidato contro Matteo Renzi ed Andrea Orlando. Secondo la Procura si trattava di un “finanziamento occulto“, anche sei i documenti prodotti da Ladisa hanno smentito l’ipotesi accusatoria degli inquirenti.

La vicenda trae origine dalle primarie del Pd nel 2017. L’imprenditore Giacomo Mescia viene chiamato in causa per un versamento di circa 24 mila euro alla Eggers, la società torinese che curava la campagna elettorale di Emiliano. Il fascicolo su Mescia inizialmente era stato trasmesso dalla Procura di Torino a quella di Roma, la quale dopo avere chiesto l’archiviazione della parte delle accuse relativa a irregolarità nelle fatturazioni, ha restituito il fascicolo per competenza a Torino.

La difesa di Emiliano aveva anche provato a trasferire il processo a Foggia , forse considerata più vicina, ma la procura di Torino ha sollevato conflitto di attribuzione, che la Corte di Cassazione ha risolto ritenendo che fosse il capoluogo piemontese la sede deputata per definire la vicenda.

Emiliano, al termine dell’udienza in tribunale ha reso delle dichiarazioni spontanee : “Forse in passato quando la sentivo pronunciare da altri commettevo l’errore di considerarla una frase fatta: ora dico che confido nella giustizia. Ho 63 anni e ho sempre cercato di comportarmi bene, sia nelle cose importanti che in quelle meno importanti”., che ha aggiunto ” Mi sono candidato molte volte e ho sempre seguito una regola: a occuparsi della raccolta dei finanziamenti doveva essere l’associazione Piazze d’Italia, che era molto attenta a scegliere gli interlocutori. Per questo non ho mai incontrato nessuno e negoziato alcunché. C’era anche un limite nell’ammontare del finanziamento, una specie di codice etico sovrapposto alle previsioni della legge. La separazione fra l’indirizzo politico della campagna e i profili amministrativi fu netta anche in occasione delle primarie“.

il pubblicitario Pietro Dotti

Emiliano ha spiegato che era scontento del lavoro svolto da Dotti “perché, senza dirci nulla, aveva riciclato lo stesso formato campagna elettorale della Serracchiani” in Friuli Venezia Giulia. Quando il pubblicitario torinese cominciò a sollecitare il pagamento della prestazione, arrivando a depositare in Tribunale una richiesta di decreto ingiuntivo, il governatore pugliese analizzò la situazione con i collaboratori: “Per me era importante non passare per uno che non paga, tanto più che la questione era finita sui giornali. Con Dotti non parlai: non avevo tempo e non volevo dirgli cosa ne pensavo. Ero talmente seccato che dissi ai collaboratori di sistemare la cosa: “se avete i soldi pagate, sennò ve li do io”.

I collaboratori di Emiliano risposero : “non preoccuparti, ce ne occupiamo noi“. Il governatore pugliese ha aggiunto che “Non sentii più parlare della questione fino a quando ricevetti un messaggio da Dotti: “Sistemato tutto”. Risposi solo “va bene”, sempre senza aggiungere quel che ne pensavo. Il mio timore – ha aggiunto Emiliano – è che di fronte a certi passaggi non chiari neppure a me possano sorgere dei dubbi. Ma sono eventi non ascrivibili a una mia responsabilità“.

“Mi spiace avere impegnato tanti anni il sistema giudiziario, i magistrati di Bari e di Torino. L’unica consolazione che posso offrirvi è che ho sofferto quanto voi” ha concluso rivolgendosi al tribunale . La prossima ed ultima udienza si terrà il prossimo 4 maggio, e poi è attesa la decisione del giudice.

In una nota diffusa dei consiglieri regionali del Gruppo Con, Giuseppe Tupputi, Stefano Lacatena, Alessandro Delli Noci, Gianfranco Lopane e Alessandro Leoci. si afferma: “Siamo convinti dell’assoluta estraneità del presidente Emiliano dai fatti contestati nel processo di Torino e siamo altrettanto certi che la sentenza restituirà un quadro di chiarezza e verità. Siamo vicini ad Emiliano perché ogni processo è un tunnel di amarezza, quando non si hanno responsabilità, e ci auguriamo che possa arrivare al più presto la meritata serenità per lui, per i suoi cari e per tutta la Puglia”.