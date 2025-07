La moglie del ministro Adolfo Urso salta la fila all’aeroporto di Fiumicino, Il ministro: “Non mi sono accorto di niente”

Luca Zingaretti ha scritto sul social Instagram "Ma io dico, vi chiedo, ma non vi vergognate? Non vi vergognate, neanche per andare in vacanza? Vergognatevi"

La donna che ha usato la scorta per saltare la fila in aeroporto a Roma si chiama Olga Sokhnenko ed è la moglie di Adolfo Urso attuale ministro delle Imprese e del Made in Italy del governo Meloni. La vicenda lè stata rivelata su Instagram dall’attore Luca Zingaretti che ha assistito quanto è accaduto alle 8 del mattino di ieri 15 luglio al terminal 3 dell’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino . Insieme a loro c’era il loro figlio di 7 anni. La scorta senza alcun legittimo dovuto motivo di sicurezza si è fatta largo per arrivare al check-in così scavalcando la fila degli altri passeggeri in diligenza attesa.

Così facendo la moglie del ministro ed il figlio sono riusciti a imbarcare i bagagli per uno dei quattro voli di Aeroitalia in programma: Cagliari, Catania, Olbia e Palermo, mentre Urso è restato al telefono per tutto il tempo. Zingaretti ha scritto sul social Instagram “Ma io dico, vi chiedo, ma non vi vergognate? Non vi vergognate, neanche per andare in vacanza? Vergognatevi” .

L’episodio ha fatto il giro di banco in banco ai vari check-in di Fiumicino , dove hostess e steward di terra ietro rigoroso anonimato raccontano: “Sapesse quante ne vediamo qui. La prepotenza è il pane quotidiano. Però è anche vero che di solito le forze dell’ordine che accompagnano le personalità sono molto gentili con i passeggeri”, riferisce una assistente di terra. Una responsabile dei servizi dell’aeroporto racconta: “Ricordo ancora una ex ministra che anni fa forzò la porta con l’allarme dopo che il check in era stato chiuso. Doveva partire e lei non voleva saperne di dover rispettare le regole“.

Urso cercando di giustificare il triste accaduto che ha visto la moglie protagonista di un abuso di potere dice: “Ho accompagnato mio figlio di sette anni e mia moglie in aeroporto prima di andare al ministero. È compito della scorta la valutazione delle condizioni di sicurezza. Mi rammarico se questo possa aver recato disagio ad altri. Non è nel mio stile, come sa chi mi conosce”, dimenticando che la scorta non è prevista per la moglie mentre si imbarca su un volo per andare in vacanza . Ed aggiunge: “Ero vicino a mia moglie. Avevo un incontro importante quindi ho trascorso tutto il tempo al telefono per preparare ogni cosa al meglio. Non ho notato niente“.

Il ministro non è partito (quindi perchè l moglia ha scavalcato la fila ?) e cerca una giustificazione : “Ho accompagnato mia moglie e mio figlio, come dicevo. Dovevo partecipare al tavolo al mio ministero con regione e comuni per un accordo di programma sull’Ilva. L’incontro si era concluso nella tarda serata di lunedì ed è ripreso nella mattinata“. Adolfo Urso in tarda mattinata è intervenuto nuovamente per smorzare le polemiche dopo il video di Luca Zingaretti all’aeroporto di Fiumicino. Il politico ha spiegato che la moglie ha la scorta perché minacciata di morte con una lettera e due proiettili inviati al Ministero nell’ottobre 2023. Questo spiegherebbe la scelta della scorta di saltare la famosa fila della discordia per partire per le vacanze.