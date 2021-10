LA PROCURA DI BARI INTERVIENE ALL’ ASTA FALLIMENTARE DELLA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO

Un colpo di scena . Infatti, oltre oltre agli avvocati delle due società Ecologica e Ledi, era presente la Procura di Bari con il procuratore capo Roberto Rossi con i sostituti Lanfranco Marazia e Luisiana Di Vittorio (che nel maggio 2020 avevano chiesto il fallimento della società editrice e proprietaria della Gazzetta) .

di ANTONELLO de GENNARO

All’udienza odierna dinnanzi al giudice delegato del Tribunale fallimentare di Bar, chiamato a decidere sull’assegnazione delle società EDISUD spa (fallimento per oltre 40milioni di euro), con in carico 134 dipendenti, e della MEDITERRANEA spa (oltre 10 milioni di euro) proprietaria della testata giornalistica La Gazzetta del Mezzogiorno , c’è stato un colpo di scena . Infatti, oltre oltre agli avvocati delle due società Ecologica e Ledi, era presente la Procura di Bari con il procuratore capo Roberto Rossi con i sostituti Lanfranco Marazia e Luisiana Di Vittorio (che nel maggio 2020 avevano chiesto il fallimento della società editrice e proprietaria della Gazzetta) .

il procuratore capo di Bari, Roberto Rossi

E’ stato il procuratore capo Rossi a prendere per primo la parola depositando una prima relazione preliminare del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Bari, dalla quale è emerso qualcosa di anomalo dal punto di vista procedurale, e cioè la presenza di due assegni circolari dell’importo di oltre un milione di euro ognuno, uno della società ECOLOGICA spa (Gruppo Miccolis) ed un altro della società CISA spa di Massafra che si sono divisi al 50% il versamento relativo all’offerta al Tribunale Fallimentare che in realtà è stata avanzata soltanto dalla società ECOLOGICA.

Un versamento a dir poco anomalo in quanto effettuato da una società (cioè la CISA spa) senza alcun verbale di assemblea che ne autorizzasse l’investimento, in quanto la società massafrese che fa capo al ragionier Antonio Albanese non nel proprio vasto oggetto sociale, non include alcuna attività editoriale, e tantomeno alcuna partecipazione neanche in A.T.I. o consorzio con la società ECOLOGICA della famiglia Miccolis.

Gli avvocati di ECOLOGICA hanno contestato la registrazione del marchio-testata LaNuovaGAZZETTA DI PUGLIA E BASILICATA effettuata da una società del gruppo Ladisa, considerandola un’attività di concorrenza sleale, posizione questa che non è stata condivisa dal giudice delegato, che ha dichiarato l’estraneità ed ininfluenza di tale circostanza alla procedura fallimentare, riservandosi di decidere in merito all’omologa dell’assegnazione.

E quindi adesso bisognerà aspettare la decisione del Tribunale Fallimentare.

(notizia in aggiornamento )