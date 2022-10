La Paris Hilton russa, “figlioccia” di Vladimir Putin, è scappata dalla Russia

Ksenia Sobtchak figlia del mentore politico di Vladimir Putin è fuggita dalla Russia ed è arrivata nella vicina Lituania: lo ha reso noto una fonte delle guardie di frontiera lituane: “È arrivata in Litunia con un passaporto israeliano“. Ksenia è la figlia di Anatoly Sobchak, il primo sindaco democraticamente eletto di San Pietroburgo, a cui Putin negli anni ’90 fece da vice sindaco , così legato a lui che l’attuale capo del Cremlino avrebbe fatto anche da padrino al battesimo della ragazza.

Vladimir Putin con Ksenia Sobtchak

La donna, che ha 40 anni, “è fuggita dalla Russia nella notte“, ha aggiunto una fonte della polizia all’agenzia di stampa russa Tass, passando attraverso la Bielorussia per entrare in Lituania. In mattinata la casa moscovita della donna ritenuta una “celebrity”, nota come la ‘Paris Hilton russa’, diventata poi giornalista televisiva, era stata perquisita.