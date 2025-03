La nuova funzione Whatsapp per salvarci dalla mania dei messaggi vocali

Meta ha introdotto una funzione per trasformare i messaggi audio e trascriverli in testo

Quanti di voi siete tormentati dai messaggi vocali su Whatsapp? Persone che anziché scriverti una cosa in tre righe ti mandano un messaggio vocale che dura tre minuti? Quante volte capita di ricevere un “vocale” su Whatsapp mentre si è impegnati al lavoro, a scuola, in una riunione o magari al cinema? Situazioni in cui non è possibile ascoltare immediatamente il messaggio, che potrebbe essere urgente o, al contrario, del tutto irrilevante. I messaggi vocali con i quali la gente parla troppo sono diventati ormai una sorta di sciagura nelle amicizie e rapporti . E nei confronti di chi parla troppo poco, si vendicano con i messaggi vocali che sembrano dei discorsi.



Adesso WhatsApp offre finalmente una soluzione a questo problema. grazie alla nuova funzione di trascrizione degli audio è possibile convertirli in testo in pochi secondi, così da rendere sufficiente un colpo d'occhio per conoscere il contenuto del vocale e capire se richiede una risposta immediata o meno, o magari un ascolto più approfondito. Annunciata il 21 novembre scorso, la novità è disponibile da qualche giorno in italiano per gli iPhone e presto lo sarà anche per i dispositivi Android.