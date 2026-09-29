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29 Settembre 2026 14:36
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29 Settembre 2026 14:36

Meteo, inizio ottobre all’insegna del caldo anomalo: attenzione alle escursioni termiche

  • Meteo, Rubriche
Il mese si aprirà all'insegna di un tempo stabile e con temperature superiori alla media: le previsioni

La nuova settimana, che segnerà il passaggio al mese di ottobre nella giornata di giovedì 1, si aprirà all’insegna di un tempo stabile e con temperature superiori alla media. L’alta pressione posizionata sul Mediterraneo ostacolerà il transito dei sistemi perturbati. I valori diurni si manterranno elevati, sopra la media del periodo. Le temperature massime raggiungeranno i 30°C nelle zone interne di Toscana, Umbria e Campania, oltre che nelle aree interne della Sardegna. A Oristano il termometro potrà toccare i 31°C

Sole e caldo anomalo: le previsioni di inizio ottobre

Il tempo sarà soleggiato su gran parte delle regioni centro-meridionali e sulle Isole Maggiori almeno fino al fine settimana. L’unica eccezione riguarderà il Nord-Ovest, dove il passaggio di aria più umida porterà nuvolosità e qualche debole pioggia isolata, limitata quasi esclusivamente alle Alpi occidentali. Altrove il sole sarà dominante, in attesa di un possibile cambiamento che potrebbe presentarsi solo nel corso della prossima settimana.

Se di giorno le temperature si manterranno elevate, di notte il termometro scenderà in maniera importante a causa dell’’assenza di nuvole che favorirà il raffreddamento dopo il tramonto. Nelle città di montagna i termometri scenderanno fino a 8-9°C, in pianura si assesteranno mediamente sui 13-15°C circa.

Gli effetti dell’El Niño sull’Atlantico

Mentre in Italia lo scenario meteorologico risulta particolarmente tranquillo, oltre confine è presente una configurazione globale particolare: nell’Oceano Atlantico non si è ancora visto un uragano in tutta la stagione; non si registrava la totale assenza di uragani in questo periodo da 112 anni. Sul Pacifico, invece, ne figurano contemporaneamente quattro attivi. Questa dinamica potrebbe rappresentare una risposta diretta al fenomeno dell’El Niño, che tende a inibire lo sviluppo dei sistemi tropicali in Atlantico favorendone al contempo la formazione nel bacino pacifico

Le previsioni meteo

Martedì 29 settembre. Al Nord: velato a ovest, soleggiato altrove. Al Centro: sereno. Al Sud e sulle Isole: più nubi sulla bassa Sicilia con occasionali piovaschi.

Mercoledì 30 settembre. Al Nord: nuvoloso in Piemonte, sereno altrove. Al Centro: soleggiato. Al Sud e sulle Isole: soleggiato.

Giovedì 1 ottobre. Al Nord: nuvoloso a ovest, velato altrove. Al Centro: soleggiato. Al Sud e sulle Isole: sereno.

Tendenza: tempo stabile anche nel weekend

  • ultimo aggiornamento
Immagine di Redazione CdG 1947

Redazione CdG 1947

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