La destra pugliese piange la perdita di un suo grande uomo: il sen. Ninì Del Prete

A 88 anni si è spento a Monacizzo , frazione di Lizzano in provincia di Taranto il Sen. Avv. Antonio (per tutti Ninì) Del Prete parlamentare prima nel MSI-Destra Nazionale legato a Giorgio Almirante, e poi in AN-Alleanza Nazionale con Gianfranco Fini, che lo ritenevano il riferimento della destra a Taranto e provincia. Eletto senatore, entro a Palazzo Madama nel 1986, e successivamente deputato alla Camera dei Deputati nel 1994 con AN-Alleanza Nazionale. Da sempre legato a Giuseppe Tatarella, è stato partecipe della svolta di Fiuggi.

Amato e stimato da tutti per la sua signorilità e correttezza politica ed istituzionale, Ninì Del Prete è stato anche sindaco di Torricella, vice presidente della Provincia di Taranto e consigliere regionale. Sono in molti oggi a ricordarlo e piangere la sua scomparsa, da Adriana Poli Bortone a Carmelo Patarino. Fra loro anche il nostro Direttore che era legato da profonda amicizia con Ninì Del Prete.

in basso a destra, seduto in prima fila, il sen. Ninì Del Prete mentre applaudiva Giorgia Meloni

“E’ stato lui insieme a Sandro Romano – ricorda Antonello de Gennaro – a convincere mio padre, di cui era grande amico, a farmi entrare nel Fronte della Gioventù a soli 14 anni. Che emozione rivederlo per l’ultima volta con il suo indimenticabile sorriso sornione ed affettuoso al comizio di Giorgia Meloni nell’estate 2020 a Taranto in occasione delle elezione Regionali“. “Non voglio essere autoreferenziale – continua il nostro Direttore – ma porterò per sempre nel mio cuore il ricordo del nostro ultimo abbraccio, e le sue parole affettuose nei miei confronti davanti a Giorgia Meloni al termine del suo comizio: se c’è Antonello qui con voi, allora siete in buone mani.”.