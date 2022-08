Ispezioni del NAS ed intensificazione dei sevizi di controllo a Taranto da parte del Comando Provinciale Carabinieri .  

Controllate quasi 200 strutture nell’ambito delle attività di controllo condotte dai Carabinieri del NAS su tutta la provincia di Taranto, per contrastare le più diffuse illegalità nel comparto alimentare e sanitario e prevenire episodi potenzialmente pericolosi per la salute pubblica, dall’inizio dell’estate ad oggi hanno portato alla sospensione di 5 attività, tra depositi, bar e laboratori di preparazione alimenti, a seguito del rilevamento di carenze igienico-sanitarie e strutturali, oltre che della mancanza di indispensabili adempimenti documentali.

L’attività di controllo ha riguardato anche farmacie e strutture sanitarie pubbliche , portando alla denuncia di un farmacista per gravi inadempimenti e di un infermiere per mancata iscrizione al relativo albo professionale.

Sequestrati oltre 8 quintali tra pesce, carne, frutta e verdura , parte dei quali distrutti, per un valore di euro 15.000 circa, in alcuni casi offerti in vendita o somministrati al pubblico già scaduti di validità, in altri invece sprovvisti delle prescritte informazioni nell’etichetta o per mancanza di tracciabilità o per assenza di procedure relative all’abbattimento termico e congelamento.

Operazioni che hanno portato alla segnalazione alle competenti Autorità Amministrative di 31 persone, titolari ed operatori delle attività controllate, contestando sanzioni per circa 50.000 euro. Nell’ambito poi degli specifici controlli sulle strutture sanitarie, si è proceduto alla chiusura di un centro medico, risultato privo di nulla-osta sanitario, e di un centro di chirurgia estetica privo di autorizzazioni.

