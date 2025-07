Indagine Milano, il sindaco Sala: “Le mie mani sono pulite, vado avanti”

Il primo cittadino in Consiglio comunale: "Quello che ho fatto nell’arco delle due sindacature si è sempre basato su ciò che ritengo essere l’interesse dei cittadini". Polemica con FdI, botta e risposta con Marcora

Giuseppe Sala sindaco di Milano, riferendo in Consiglio comunale sull’inchiesta della procura sulla gestione dell’urbanistica che lo vede iscritto nel registro degli indagati, si è praticamente autoassolto “Tutto ciò che ho fatto nell’arco delle due sindacature in cui mi è stato dato l’onere e l’onore di essere sindaco di Milano si è sempre ed esclusivamente basato su ciò che ritengo essere l’interesse dei cittadini e delle cittadine“. “Sono giorni confusi in cui tutto sembra diventare oscuro, – ha spiegato aprendo il suo discorso – in cui le certezze sembrano vacillare e spesso pare che anche le fisionomie più note sembrino confondersi”,



Una relazione partita “prima di tutto dal mio coinvolgimento nell’indagine“ , ha spiegato Sala all’inizio del suo discorso al consiglio comunale, esprimendo il desiderio di essere “chiarissimo“. “In tutto ciò che ho fatto nel mio mestiere di sindaco – ha assicurato – non esiste una singola azione che possa essere attribuita al mio personale vantaggio. Le mie mani sono pulite”. Rivolgendosi a consiglieri e consigliere, Sala ha aggiunto “Sono qui doverosamente con voi in un momento delicato per molti motivi che hanno a che vedere con la mia persona, con i destini di tante persone che hanno creduto in questa avventura politica, con tutto ciò che abbiamo condiviso o meno in quest’aula“.

“Oggi sono più che mai motivato a fare il mio dovere fino in fondo con il vostro aiuto e a proseguire nell’incarico che i milanesi ci hanno democraticamente affidato“, le parole del sindaco tra gli applausi.

“Ho pensato seriamente, e ne ho parlato tanto in famigli a, alla possibilità di non andare avanti”, ha confessato il primo cittadino a consiglieri e consigliere. “E’ dal gennaio del 2009, da 16 anni, che ho dato professionalmente e umanamente tutto quello che ho a Milano. E se trovo ancora la motivazione e le energie per proseguire in questo incarico non è per mia soddisfazione personale o per mia ambizione, ma per un motivo molto più semplice: è il vero insegnamento che ho ricevuto da mio padre”, ha detto Sala, riferendo di una frase che suo padre artigiano gli disse quando capì che avrebbe fatto un mestiere diverso dal suo. “Mi disse ‘Fai quello che vuoi nella vita, ma ricordati che io ti guarderò e vorrò essere certo che stai facendo il tuo dovere fino in fondo’. E oggi sono più che mai motivato a fare il mio dovere fino in fondo”, ha assicurato il sindaco.

“Se su queste basi la maggioranza che mi sostiene c’è e c’è coraggiosamente , con responsabilità e cuore, in antitesi a credere, obbedire e combattere – come affermava Antonio Greppi – io ci sono”, ha continuato, citando l’illustre predecessore che guidò il Comune di Milano nel secondo dopoguerra. “Io ci sono con tutta la passione, con tutta la voglia e con tutto l’amore per questa città di cui sono capace. Ho ricevuto più messaggi, e-mail e telefonate in questo frangente di quando sono stato eletto da amici, vertici presenti e passati delle istituzioni, da sconosciuti, da miei elettori e da persone che mi hanno detto di essere di centrodestra. Persone che non mi hanno votato ma che mi hanno detto di credere nella mia onestà e nella mia dedizione“.

“Non è questa la sede per discutere l’operato della magistratura e, tantomeno, per dare giudizi; la giustizia fa il suo corso e le sue conclusioni vanno sempre e comunque rispettate”, la premessa, ripetuta più volte dal sindaco Sala nei 25 minuti di discorso. “Accuse che mi sarebbero mosse”, ha detto Sala, ricordando di aver “appreso solo dai media di essere indagato per il momento senza alcun avviso di garanzia”.

E su questo – pur ribadendo di non voler “dare giudizi sull’operato della magistratura – Sala si è permesso di “rilevare un comportamento ricorrente in questo Paese che ritengo profondamente sbagliato. Sempre i media riferiscono che secondo la magistratura non sarebbe stato necessario notificarmi alcunché perché non è stato necessario svolgere attività di indagine per cui è prevista obbligatoriamente la partecipazione dell’indagato. Lo capisco e lo accetto. Ma allora mi chiedo: essendo la magistratura l’unico organo preposto alla comunicazione di questi atti, perché questa informazione è stata divulgata ai media? E chiedo a voi, colleghi politici, se ciò continui a starvi bene. Sta bene a chi governa o ambisce a governare una città o un Paese che indagini riservate diventino pubbliche?”, la domanda. Poi un messaggio alle opposizioni: “Ricordo a chi approfitta, politicamente, di situazioni come quella che la mia amministrazione sta vivendo: oggi a me, domani a te”.

“Giustizia e politica devono occuparsi di ambiti separati“, le parole di Sala in un altro passaggio. “Bisogna fare di più per rendere Milano sempre più equa, sana ed equilibrata. Ed è giusto discuterne. E’ giusto e sano che le idee, le posizioni, i progetti siano sempre al centro del confronto democratico”, ha ammesso Sala, ma – ha ammonito – “non possiamo non essere d’accordo sul fatto che la giustizia e la politica debbano occuparsi di ambiti separati. E per far sì che questa società funzioni bisogna che questa distinzione regga in tutto e per tutto. Nel reciproco rispetto”.

Per questo – ha aggiunto il sindaco, rivolgendosi al Consiglio comunale – “è fondamentale che anche noi facciamo il nostro dovere in questa aula. Ed è per questo che la nostra risposta a quello che sta succedendo deve essere politica, nel segno della più alta tradizione di Milano e del suo Comune. Una politica che ha l’obiettivo primario di intervenire per migliorare la vita dei concittadini che hanno più difficoltà”. “Certa politica, oltre ad assumere comportamenti sgraziati e fin maleducati, sta commettendo un grande errore“, ha continuato il sindaco. Poi, rivolgendosi “a una parte dell’opposizione, non a tutta”, Sala ha avvertito: “Se vi abbandonate a gesti plateali e a schiamazzi d’aula per avere una foto in cronaca locale potete raggiungere il vostro scopo, non c’è dubbio. Se lo fate nella speranza di destabilizzarmi non c’è altrettanto dubbio che non avete alcuna possibilità. Nella mia vita ho affrontato problemi cento volte più gravi, cose del genere non producono nessun effetto su di me“. Il consigliere di opposizione Marcora, a quel punto ha tentato più volte di interrompere il discorso del Sindaco di Milano, venendo redarguito dalla presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi.

“Guardiamo al compito che ci siamo assunti verso Milano nel momento in cui siamo stati eletti (due volte). Noi, nessun altro, abbiamo il dovere di mantenere gli impegni assunti nei confronti degli elettori e delle elettrici”, ha detto ancora rivolgendosi alla maggioranza in Consiglio comunale. Un compito che il sindaco ha riassunto come quello di “far crescere Milano su una strada che tenga insieme le ragioni dello sviluppo e del sostegno a chi fa fatica. Questo è il senso della nostra politica”.

Sala ha invitato i consiglieri di maggioranza anche a “essere consapevoli e anche orgogliosi del nostro percorso. Per quello che ci è stato dato fare con gli strumenti finanziari che abbiamo avuto a disposizione, abbiamo agito sempre nella direzione di apertura al progresso. Sfido chiunque a trovare una voce di bilancio che non abbia questo segno o che non sia stata indirizzata con questo intento. In questi anni i bilanci li abbiamo fatti assieme. E li abbiamo approvati assieme. Le scelte che abbiamo compiuto sono nel segno di tutte le grandi città nazionali e internazionali governate dai progressisti”.

“Certo – ha riconosciuto il sindaco – la velocità a cui corre Milano abbisogna di correzioni continue e non tutto ciò che abbiamo tentato ha il crisma della perfezione. Ci mancherebbe! Ma dobbiamo osservare la traiettoria storica che Milano ha preso sotto le tre sindacature di centrosinistra, oltre che del fenomeno Expo: e, secondo me, si tratta della via più adatta di sviluppo per una città che da sempre ha espresso una vocazione di apertura e una capacità attrattiva e di dialogo continuo con il mondo. E facendo della collaborazione tra pubblico e privato una virtù“.

Nel suo lungo appassionato discorso il sindaco ha parlato dello “sviluppo di una città che si sta facendo metropoli e che compie un processo di trasformazione comune a molte realtà dello stesso tipo, in Europa e nel mondo” e di problemi – “dalla sicurezza alla mobilità, dal costo della vita e dell’abitare alla cura del verde” – “strutturali a cui la politica deve proporre risposte, che divergono a seconda dell’indirizzo della politica stessa: e noi del Centrosinistra abbiamo conferito un indirizzo decisamente progressista a ciascuna problematica”.

Sala è partito proprio dalla vicenda ‘Pirellino‘, cioè l’edificio di via Pirelli 39 che ospitava uffici comunali. “Spesso si dice e si scrive che l’azione amministrativa di questa sindacatura abbia lasciato troppo spazio a interessi immobiliari privati. La vicenda del Pirellino vi racconta che il nostro orientamento è un altro”, ha detto. Sala ne ha ripercorso la storia, dal bando lanciato nel 2013 dalla giunta Pisapia, fino alla recente sentenza del Consiglio di Stato. “Mi permetto di far osservare, sempre nel rispetto del lavoro della magistratura, che il mio racconto fa capire quanto il Comune si sia sbilanciato in favore dell’interesse pubblico, talmente tanto da incorrere in una condanna del Consiglio di Stato per avere sacrificato illegittimamente le aspettative del costruttore”, ha sottolineato Sala.

In un altro passaggio del suo discorso, il sindaco ha detto che “è sbagliato avere paura della verticalizzazione di Milano. Come possiamo – si è chiesto – guadagnare più spazio per la socialità, per il verde, per la rivitalizzazione della città se non delegando alla verticalità funzioni dell’abitare e del lavoro di cui questa città, per fortuna, continua ad avere tanto bisogno?“

L’assessore Tancredi si è dimesso: “Decisione sofferta”

“Ho rassegnato oggi le dimissioni dalla mia carica di assessore . Giungo a questa decisione, profondamente sofferta, perché ritengo sia la migliore”, ha poi annunciato oggi Giancarlo Tancredi ormai ex-assessore alla Rigenerazione urbana del Comune di Milano, durante il suo intervento nella seduta odierna di Consiglio comunale. “La mia coscienza è pulita, ho prestato la mia opera con passione, impegno, rispetto per tutte e per tutti, leale confronto e con amore profondo per la città. Questo mio gesto, spero, sia tenuto per una maggiore serenità e per giungere il prima possibile a una dimensione di chiarezza e giustizia“, ha poi spiegato.

“Ci tengo a dire che la mia vita, professionale o no, è sempre stata improntata a valori etici e morali, – ha quindi aggiunto – sempre a me riconosciuti da più parti, in più contesti, anche nella mia attività di assessore negli ultimi quasi quattro anni“. “È stata un’esperienza che chiudo in modo infelice, ma che ho vissuto con entusiasmo, anche nei momenti difficili, sorretto dal sindaco, dagli straordinari colleghi di Giunta, da tanti ex colleghi e amici. Nella mia attuale posizione, con un’indagine in corso, mi limito ad aggiungere poche considerazioni. Sull’estraneità del mio operato, qualsiasi intento o illecito, o per qualsiasi interesse personale, non posso che rimettermi agli organi giudiziari” ha affermato Tancredi.

“Ancora una volta si cerca di ridurre temi complessi al tatticismo politico e all’individuazione di un capro espiatorio su cui scaricare ogni responsabilità. – ha aggiunto – Sarà interessante vedere tolto di mezzo l’assessore caduto in disgrazia e ancora in assenza di quella legge nazionale di riforma organica complessiva di cui io sempre ho spiegato la definizione e l’approvazione, come cambierà l’urbanistica di Milano“. “Concludo ringraziando la mia famiglia, chi mi è stato vicino, gli amici e le amiche, i tantissimi attestati di affetti e stima che in parte compensano la grande amarezza della profonda delusione di questi giorni” ha poi concluso Giancarlo Tancredi.

Enrico Marcora e il fotomontaggio di Sala vestito da galeotto da lui postata



La polemica di Sala con FdI, botta e risposta con Marcora

Non se le sono mandate a dire nell’aula di Palazzo Marino il sindaco Sala e il consigliere Enrico Marcora , eletto nel 2016 nella lista del candidato sindaco di centrosinistra, poi uscito dalla maggioranza per passare al gruppo misto e ricandidatosi nel 2021 con Fratelli d’Italia (è rientrato in Consiglio dopo le dimissioni di Vittorio Feltri nel 2022). “Ho segnalato la mia foto in versione da galeotto” a Meloni e La Russa ha detto Sala aggiungendo “Quello che hanno risposto lo tengo per me” . Marcora ha replicato: “Era satira, lei è un piccolo sindaco”. Un messaggio che provoca un lungo botta e risposta tra i due: “È una minaccia?”, chiede retoricamente Marcora, specialmente dopo un altro passaggio dell’intervento di Sala: “Ora starò a vedere se la forza politica a cui ha aderito, l’ennesima a cui ha aderito, le farà fare carriera, vorrà dire che condivide e appoggia il suo comportamento. Sennò significherà che il partito che governa la nostra nazione ha integrità”. Dopo qualche minuto di tensione, la situazione si placa.