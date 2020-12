Incredibile: il Decreto di Natale pubblicato da Palazzo Chigi con la data sbagliata !

Un decreto che sembra arrivare in anticipo rispetto alla data indicata del 19 dicembre 2021 in cui dovrebbe entrare in vigore, a dispetto di chi si lamentava dei ritardi del Governo !!! L’ennesima conferma dell’inadeguatezza della “macchina” dello Stato, piena di incapaci.

di REDAZIONE POLITICA

Il provvedimento che tutti abbiamo aspettato con ansia, tanto atteso dal Paese e di cui tutt’ Italia parla e discute, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale con una data di entrata in vigore sbagliata, che è stata successivamente corretta online ! Aggiungere qualsiasi commento sulla superficialità dei burocrati di Stato profumatamente retribuiti con i soldi dei contribuenti è a dir poco superfluo.

Un errore incredibile sulla Gazzetta Ufficiale che conferma le condizioni di approssimazione in cui versa il nostro Paese. Un decreto che sembra arrivare in anticipo rispetto alla data indicata del 19 dicembre 2021 in cui dovrebbe entrare in vigore, a dispetto di chi si lamentava dei ritardi della politica. Un Governo che opera in queste condizioni deve solo andare a casa !

la prima versione, con la data del 19-12-2021

la seconda versione, corretta, con la data del 19-12-2020