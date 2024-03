Incredibile ! Alla Regione Puglia un consigliere del PD condannato con sentenza definitiva, diventa presidente di commissione.

Nonostante sia stata confermata con sentenza definitiva dalla Cassazione la condanna a 9 mesi di reclusione per il consigliere regionale del Partito Democratico ed ex assessore allo sviluppo economico della giunta rehionale guidata da Michele Emiliano, il già condannato in primo grado e in appello per un caso di corruzione elettorale Michele Mazzarano, è stato nominato presidente della Commissione Ambiente della Regione Puglia.

Mazzarano è stato riconosciuto colpevole in via definitiva nel maggio dello scorso anno di avere stretto un patto con l’imprenditore tarantino Emilio Pastore che gli fornì sostegno elettorale – con la messa a disposizione un locale e garantendogli voti – per le regionali del 2015 in cambio di un posto di lavoro per ciascuno dei suoi due figli.