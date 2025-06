Inchiesta ultrà, tre condannati: 4 anni a Rosiello, ex bodyguard di Fedez

Cinque anni e sei mesi per Francesco Lucci, fratello di Luca ex capo curva Milan, oltre a tre anni e otto mesi per Riccardo Bonissi

Il Tribunale di Milano ha condannato oggi Francesco Lucci fratello di Luca ex capo ultrà del Milan a 5 anni e sei mesi di carcere, e Christian Rosiello ex guardia del corpo del rapper Fedez (estraneo ai fatti) a 4 anni e 20 giorni , Riccardo Bonissi a 3 anni e 8 mesi di carcere, I tre imputati, in uno dei filoni dell’inchiesta ‘Doppia curva’ sul tifo organizzato di San Siro, sono accusati di associazione per delinquere aggravata finalizzata a commettere una lunga serie di reati, tra cui estorsioni e pestaggi.

Il collegio della sesta sezione penale del Tribunale di Milano ha letto il dispositivo in aula, per il secondo filone processuale con rito abbreviato, parallelo a quello che martedì ha portato la gup Rossana Mongiardo a condannare a quasi 90 anni di carcere 16 capi ultras delle squadre di calcio del Milan e dell’ Inter, fra i quali Luca Lucci, Andrea Beretta, Daniele Cataldo e Marco Ferdico (10 anni ciascuno e 8 per Ferdico).

il tribunale di Milano

Tra le aggressioni l’episodio che ha visto come vittima il personal trainer dei vip Cristiano Iovino o il pestaggio di un giovane, nel maggio 2024, in un ristorante di via Capelatro. Il verdetto accoglie in sostanza, concedendo leggeri sconti rispetto alle richieste, la linea del pubblico ministero Paolo Storari che non si era opposto al cambio in corsa del rito del procedimento (da ordinario ad abbreviato).