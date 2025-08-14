Inchiesta Milano, revocati arresti domiciliari a Tancredi. Liberi anche Marinoni e Pella

Il Tribunale del Riesame ha previsto, però, delle misure interdittive. Indagato il direttore generale del Comune di Milano, Christian Malangone

Il Tribunale del Riesame di Milano ha revocato gli arresti domiciliari e ha disposto un’interdittiva di un anno per l’ex manager Federico Pella, dell’ex assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi e dell’ex presidente della Commissione Paesaggio, Giuseppe Marinoni. La decisione arriva a poche ore dall’udienza svolta stamane e a due giorni dalla prima decisione di un altro collegio del Riesame di annullare l’arresto (in carcere) del costruttore Andrea Bezziccheri e dei domiciliari per l’architetto ed ex componente della Commissione per il paesaggio del Comune di Milano Alessandro Scandurra.



Per l’ex assessore Tancredi, difeso dall’avvocato Giovanni Brambilla Pisoni , il collegio del Riesame ha annullato l’accusa di falso e riqualifica l’ipotesi di reato in “corruzione per l’esercizio della funzione” e applicata la misura della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio e il divieto temporaneo di contrattare con la Pubblica amministrazione per un anno.

Per Giuseppe Marinoni, assistito dall’avvocato Eugenio Bono, il Tribunale del Riesame ha annullato i domiciliari e disposto il “divieto temporaneo di contrattare con la Pubblica amministrazione” e “il divieto di esercitare la professione di architetto, svolgere attività imprenditoriale, ricoprire uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e delle attività ad essi inerenti” per dodici mesi. Stessi divieti e identica durata di un anno per l’ex manager Federico Pella, difeso dal legale Marco Messora. I giudici riqualificano l’ipotesi di reato in corruzione per l’esercizio della funzione. Per tutti le motivazioni saranno rese note entro 45 giorni.



All’esame dei giudici manco solo la posizione di Manfredi Catella , l’imprenditore fondatore della Coima sgr. Assistito dagli avvocati Adriano Raffaelli e dal professore Francesco Mucciarelli la sua udienza, davanti a un altro collegio del Riesame, è in calendario il 20 agosto e la decisione è attesa entro le successive 48 ore.

Indagato il direttore generale del Comune di Milano

Il direttore generale del Comune di Milano, Christian Malangone , è indagato per induzione indebita nell’inchiesta milanese sull’urbanistica. Il suo coinvolgimento nell’indagine era emerso nella memoria e nelle chat che riguardava il progetto Pirellino. Nelle 125 pagine di ‘chat Pirellino‘ interagiscono con Malangone, l’ex assessore Giancarlo Tancredi e il costruttore Manfredi Catella.