Inchiesta hacker per il pm: “La banda è un pericolo per la democrazia”

Nunzio Samuele Calamucci intercettato mentre parlava lo scorso gennaio con l’ex poliziotto Carmine Gallo, anche lui arrestato, diceva che “avrebbe avuto a disposizione un hard disk contenente ottocentomila Sdi”, cioè informazioni acquisite dalla banca dati a disposizione delle forze dell’ordine. “Ottocentomila Sdi, c’ho di là”, diceva. Calamucci in un’altra conversazione del novembre 2023, avrebbe avuto la preoccupazione di “mettere da parte“, ossia trasferire dati, di “sei, sette milioni di chiavette che c’ho io“. I pm dell’inchiesta della Dda di Milano nella richiesta di arresto, accolta dal Gip, scrivono che “Aveva una mole di dati da gestire enorme, pari almeno a 15 terabyte”.

Anche ex poliziotto Carmine Gallo, ora ai domiciliari, parlando con Calamucci – entrambi,secpondo gli inquirenti, al vertice del “gruppo” che fabbricava dossier – faceva riferimento alla “destinazione finale del proprio archivio“, che si trovava “occultato” a casa della segretaria della società di investigazione Equalize, amministrata dallo stesso ex ispettore di polizia e di proprietà di Enrico Pazzali, attuale presidente della Fondazione Fiera Milano. Negli atti si legge che Gallo raccontava, , di aver portato da poco degli scatoloni a casa della sua segretaria e che lei li avrebbe dovuti spostare in un garage. “Non c’ha le chiavi del garage – raccontava – quindi gli scatoloni li ho portati a casa sua. Ha detto poi li porta lei giù (…) così siamo a posto, non dobbiamo avere nulla qua“.

In un’altra intercettazione presente nella richiesta di arresti della Dda di Milano si legge: “Carmine è a rischio perquisizione, quindi noi non dobbiamo lasciare qua nessun materiale estraneo“. Il gruppo aveva adottato la “pratica usuale” di eliminare i “dati abusivamente esfiltrati”. Sono molti i dialoghi in cui si dice di “far sparire tutto perchè non si sa mai”. Stando alle parole riportate nelle intercettazioni di Nunzio Samuele Calamucci, arrestato e uno dei presunti capi dell’associazione per delinquere che avrebbe creato report con dati riservati, “attraverso il sistema di dossieraggio illecito da lui congegnato” il “gruppo” sarebbe stato “in grado di ‘tenere in mano’ il Paese”. Lo scrive il gip di Milano Fabrizio Filice nell’ordinanza di custodia cautelare, che riporta passaggi di una conversazione in cui Calamucci diceva “tutta Italia incul….”.

Il pm della Dda di Milano, Francesco De Tommasi, negli atti che spiega che il gruppo ha una struttura “a grappolo”, cioè ogni “componente” e “collaboratore” ha a sua volta dei “contatti nelle forze dell’ordine e nelle altre pubbliche amministrazioni con cui reperire illecitamente dati“. E’ sempre Calamucci a evidenziare questi rapporti e dice intercettato : “Abbiamo la fortuna di avere clienti top in Italia…i nostri clienti importanti… contatti tra i servizi deviati e i servizi segreti seri ce li abbiamo, di quelli lì ti puoi fidare un pò di meno, però, li sentiamo, fanno chiacchiere, sono tutte una serie di informazioni ma dovrebbero diventare prove, siccome quando poi cresci, crei invidia, soprattutto“.

L’ex poliziotto Gallo nell’aprile del 2023, parla con Calamucci

“dell’opportunità che il gruppo si doti della tecnologia necessaria per effettuare autonomamente i ‘positioning'”, cioè la geolocalizzazione dei cellulari.: “La macchinetta costa un caz…”. Erisponde: “Eh vedi un pò, vedi un pò, lo intestiamo a tutti e due!”.: “Prima di venire qua passo in Regione Lombardia! (…) Vedo cosa… cosa c’è in sconto e te lo faccio sapere!”. Il pm Francesco De Tommasi, scrive che quandodice che passerà in Regione, “si riferisce agli uffici dei servizi segreti ivi ubicati, dove evidentemente vuole verificare la possibilità di acquistare a prezzo ribassato l’apparecchiatura per le localizzazioni”.

“Noi l’abbiamo spedita a venti persone, più tre mail, una mail intestata a Mattarella, con nome e cognome che se vanno a vedere l’account è intestato al Presidente della Repubblica”. Questo dice Nunzio Samuele Calamucci a Carmine Gallo, entrambi arrestati nell’ambito dell’inchiesta di Milano sui dati rubati. Da quanto si è appreso agli atti dell’indagine al momento esiste solo questa intercettazione che fa riferimento al Presidente della Repubblica. Calamucci e Gallo, scrivono i magistrati, “lasciano intendere – di aver intercettato (…) un indirizzo email assegnato alla massima carica dello Stato, il Presidente Sergio Mattarella o comunque di essere riusciti (…) a utilizzare abusivamente o a clonare il predetto account”.

Quanto ai rischi delle attività della banda il pm De Tommasi scrive : “Non è esagerato affermare che si tratta di soggetti che rappresentano un pericolo per la democrazia di questo Paese” ed aggiunge che si tratta di “soggetti pericolosissimi perché, attraverso le attività di dossieraggio abusivo con la creazione di vere e proprie banche dati parallele vietate e con la circolazione indiscriminata di notizie informazioni sensibili, riservate e segrete, sono in grado di tenere in pugno cittadini e istituzioni e condizionare dinamiche imprenditoriali e procedure pubbliche, anche giudiziarie”.

Agli atti dell’inchiesta c’è anche un accadimento imbarazzante. Infatti due degli arrestati erano entrati nel Palazzo di Giustizia di Milano, nella stanza della presidente della prima sezione civile Carla Romana Raineri, ex capo di gabinetto dell’ex sindaca di Roma Virginia Raggi. La posizione della giudice è stata immediatamente trasmessa alla Procura di Brescia per le opportune valutazioni. Il pm scrive che “Nel corso delle indagini, Raineri è emersa tra i clienti del gruppo di via Pattari consapevoli delle attività illecite”. Parlano in maniera eloquente le numerose fotografie allegate alla richiesta di arresti che mostrano l’incontro del 4 luglio 2023 tra la Raineri con Carmelo Gallo e Nunzio Samuele Calamucci. I due esponenti della società ‘Equalize‘ scrivono un report “nell’interesse della magistrata” che si è rivolta ai due esponenti della società ‘Equalize‘ per avere informazioni su uno stretto familiare.