Il volley azzurro è leggenda: l’ Italia di De Giorgi mondiale!

Gli azzurri conquistano la massima kermesse per la quinta volta nella propria storia, la seconda consecutiva

di Ilaria Cerulla

L’Italia della pallavolo maschile di ct De Giorgi è campione del mondo per la quinta volta nella propria storia, la seconda consecutiva. Gli azzurri conquistano il titolo iridato battendo con un 3-1 netto, con un quarto set senza storia, la sorprendente Bulgaria, la squadra più giovane del torneo, sconfitta dopo quattro set, con il punteggio di 25-21, 25-17, 17-25, 25-10. Ora che abbiamo vinto questo quinto titolo ed abbiamo unificato le vittorie degli uomini e delle donne sul tetto mondiale .Un successo del movimento azzurro della pallavolo. ma sopratutto di questi atleti, che il loro ct, Ferdinando De Giorgi, da settimane definisce “speciali”.

Un vero e proprio capolavoro che porta la firma del loro allenatore, Ferdinando De Giorgi che ha trasmesso sempre calma, sicurezza, conducendo i suoi ragazzi alla temperatura giusta nel momento più importante. Cinque sono i nostri titoli, e cinque volte c’era De Giorgi. Tre volte da giocatore, due da ct. Nessuno, nella storia di questo sport, è mai stato campione del Mondo 5 volte. Con Alessandro Michieletto MVP, miglior pallavolista della Terra. Con Simone Giannelli miglior palleggiatore. Con Yuri Romanò miglior opposto. Con Fabio Balaso miglior libero. Siamo senza dubbio, la squadra più forte del Mondo.

Il presidente Mattarella: “Vi aspetto al Quirinale “