Il Viminale corregge l’assegnazione dei seggi: alla Camera entra il consigliere regionale De Palma

La revisione delle preferenze effettuata ieri al Ministero degli Interni ha escluso dell’ avvocato Marcello Lanotte, presidente del consiglio comunale di Barletta , eletto deputato nelle liste di Forza Italia in qualità di capolista nel listino bloccato di Foggia-Cerignola-Andria nella prima assegnazione pubblicata lunedì sera sul sito del ministero. Al suo posto l’ex sindaco di Ginosa e consigliere regionale Vito De Palma, scattato nel plurinominale del collegio Altamura-Taranto.

Sarebbe stato proprio De Palma a chiedere il riconteggio dei voti , che si faceva forte delle 49.616 preferenze raccolte dal partito, con una percentuale pari al 12,46 per cento. De Palma commentando su Facebook, la iniziale mancata elezione aveva scritto: “Abbiamo costruito qualcosa di straordinario ma non è stato sufficiente, avremmo avuto bisogno di circa 400 voti in più. Il sistema elettorale ha decretato che nonostante la nostra percentuale complessiva del 12,46 % superiore ad altri collegi, più alta rispetto alla media regionale, nazionale e alla provincia di Lecce, il seggio scattasse nel Salento piuttosto che al collegio Taranto-Altamura”.