Il solito lamento di Gratteri dopo la sconfitta nella corsa alla Procura Nazionale Antimafia:“Su sicurezza e giustizia Draghi non pervenuto”.

Il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, ospite di Lilli Gruber a «Otto e mezzo» su La7 attacca il Governo ed in particolare il premier Draghi: “Non pervenuto per quanto riguarda la giustizia e la sicurezza, mi sembra solo un buon esperto di finanza. Sul resto non tocca palla o se lo fa, mi preoccupa ancora di più perché non capisce che facendo così sfascia tutto” ed aggiunge “Dopo la notizia dell’attentato che volevano compiere contro di me, né Draghi né la ministra Cartabia mi hanno chiamato“. Probabilmente Gratteri, troppo preso a scrivere libri con il suo giornalista di “fiducia” forse ignora quanti altri procuratori come lui rischiano attentati e non hanno le sue scorte e protezioni.

Gratteri ha continuato, dimenticando il dovuto rispetto alle istituzioni : «Sicuramente nella nomina alla procura nazionale antimafia, chi è iscritto ad una corrente è molto, molto avvantaggiato. Io questo già lo sapevo ma ho fatto la scelta di non iscrivermi. Io non conosco nemmeno il 50% dei membri del Csm, non li riconoscerei nemmeno per strada, perché non li frequento. Io ho fatto domanda alla procura antimafia perché pensavo di avere l’esperienza necessaria, facendo da sempre contrasto alla criminalità organizzata: non esiste nessun magistrato al mondo che abbia fatto più indagini di me sulle mafie».