Il ritiro di Nadal, il tennista campione dei 22 titoli del Grande Slam

di Silvia Signore

Il tennista spagnolo Rafael Nadal, a 38 anni ha concluso la propria carriera in occasione dell’eliminazione della Spagna dalla Coppa Davis, dopo essere stato stato il “Re della terra battuta” che ha regnato anche su ogni altra superficie accumulando 22 titoli del Grande Slam mentre il suo comportamento equilibrato e umile, su e giù fuori dal campo, lo ha reso caro a rivali e legioni di fan. Una delle sue qualità distintive era la sorprendente capacita’ di vincere maratone, ma chiaramente gli piaceva giocare e competere e mostrava umiltà nella vittoria e compostezza nella sconfitta. Un vero esempio di campione e vero sportivo.

Emozione e delusione. Lacrime e fatica. Boati del pubblico pesanti come ormai sono le gambe di Rafa. E’ un addio triste nella sua partita numero 1308 (in singolo) del tennista spagnolo che ha dovuto incassare la sconfitta numero 228, in una partita piena di sentimenti tirando giù il sipario su una carriera straordinaria.

Nadal è nato sull’isola di Maiorca nel giugno del 1986 . Suo padre Sebastian era un uomo d’affari, sua madre Ana ha smesso di lavorare per crescere i suoi figli. Nella sua vita privata, Nadal ha iniziato a frequentare Mery quando aveva 19 anni e si sono sposati nel 2019. Hanno avuto il loro primo figlio, Rafael, nell’ottobre 2022. “Adoro il mare“, ha detto più volte. Possiede uno yacht e gli piace pescare ed è diventato più che un abile giocatore di golf. “Sono entusiasta di porre fine a una parte lunga e bella della mia vita, godendomi questi ultimi momenti come di consueto, accettando che tutto abbia un inizio e una fine”. Uno dei suoi zii, Miguel Angel Nadal, ha giocato a calcio professionistico per il Barcellona, anche se Rafa è cresciuto fino a diventare un tifoso del Real Madrid.

“L’eredità importante è che tutte le persone che ho incontrato in questi 20 anni hanno un buon ricordo umano di me”, ha affermato in un’occasione la superstar spagnola, “Alla fine, la questione personale, l’educazione, il rispetto e l’affetto con cui si può trattare le persone vengono prima della questione professionale, perché è ciò che resta.” Da bambino, Nadal giocava a calcio per le strade della sua città natale, Manacor, prima di concentrarsi sul tennis sotto la guida di un altro zio, Toni Nadal, che ha guidato la sua carriera dal 2005 al 2017.

Il feroce dritto in top spin di Nadal sarebbe diventato il suo tiro caratteristico , mentre l’attenzione di suo zio sull’atteggiamento ha plasmato il giocatore e l’uomo. “Quando ero giovane mio zio mi disse: se lanci la racchetta smetterò di allenarti”, ha detto. “Se tiro male è colpa mia, non della racchetta”. Il connazionale maiorchino Carlos Moya, suo allenatore negli ultimi anni in tournée, è rimasto impressionato dal giovane. “Ho potuto vedere, dall’intensità con cui si allenava, che era super ambizioso e desiderava disperatamente migliorare. Colpiva ogni tiro come se la sua vita dipendesse da quello”, ha detto Moya. Nadal è diventato professionista a 14 anni e ha fatto il suo debutto a Wimbledon nel 2003 a 17. A 18 anni fece parte della squadra spagnola che vinse la Coppa Davis, giocando e vincendo una partita in singolare in finale.

Nadal ha vinto il suo primo titolo importante nel 2005 al suo primo Open di Francia , due giorni dopo aver compiuto 19 anni. Ha vinto il suo ultimo, il 14 Roland Garros, 17 anni dopo. Nadal ha accumulato 92 titoli ed è stato due volte medaglia d’oro olimpica nonostante abbia giocato in un’epoca che vantava anche Roger Federer e Novak Djokovic, gli altri due membri dei “Tre Grandi” dominanti del tennis per più di un decennio. Federer ha affrontato Nadal in 14 finali del Grande Slam vincendone solo quattro, lo svizzero ha concluso la sua carriera con 20 major, due in meno dello spagnolo. Lo stile di gioco fisico di Nadal ha avuto un impatto negativo: un infortunio lo ha escluso da almeno 11 eventi del Grande Slam. Ma lui continuava a reagire. Dopo che la seconda metà della sua stagione 2021 è stata spazzata via, è tornato per battere il record di Federer agli Australian Open 2022 e ha aggiunto un 22esimo major agli Open di Francia subito dopo il suo 36esimo compleanno. “Se non perdi, non puoi goderti le vittorie. Devi accettare entrambe le cose”, ha detto Nadal.

Dopo quella vittoria, ha insistito di non essere preoccupato se Djokovic avesse battuto il record . “È una cosa che non mi dà fastidio se Novak vince 23 e io rimango a 22. Penso che la mia felicità non cambierà affatto, nemmeno l’uno per cento.” Djokovic vinse tre titoli l’anno successivo portando il suo totale a 24. Nadal ha affrontato Djokovic 60 volte, l’ultima delle quali è stata alle Olimpiadi di Parigi a luglio in uno scontro che si è rivelato essere l’ultimo incontro competitivo di Nadal in singolo prima che annunciasse la sua intenzione di ritirarsi. La coppia ha disputato la finale del Grande Slam più lunga di tutti i tempi: cinque ore e 53 minuti agli Australian Open 2012 in cui il serbo ha trionfato.