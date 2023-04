Il quotidiano La Stampa ormai al servizio della sinistra italiana non ne "azzecca" una ! Povero giornalismo...

Se non è il direttore Massimo Giannini, è l’editorialista della “Stampa” Marcello Sorgi , a coprirsi di ridicolo, già noto alle cronache per aver scambiato in passato l’ ex premier inglese Boris Johnson per il tennista tedesco Boris Becker, il quale dopo essersi come sempre vantato di essere “bene informato”, scrivendo un articolo in cui sostiene che Giorgia Meloni in occasione del 25 aprile si sarebbe isolata.

“Chi le ha parlato spiega che la leader di Fratelli d’Italia – scrive sul quotidiano La Stampa Sorgi (a proposito, chi avrebbe parlato alla Meloni ?) – consideri le polemiche sul 25 aprile rivolte contro di lei come un invito alla sottomissione, una sorta di mancato rispetto della volontà popolare che solo sette mesi fa l’ha proiettata alla guida del governo senza interrogarsi sulle sue posizioni sul Fascismo e sull’antifascismo”. Continua Sorgi: “Un esempio di testardaggine che, se portata alle estreme conseguenze, rischia di trasformarsi in una prova di miopia politica. Oltre a farle pagare un prezzo, non solo sul piano interno, ma anche su quello internazionale, che poteva risparmiarsi”.

Un presunto isolamento, smentito dalle immagini di questa mattina dall’altare della Patria, che ritraggono Giorgia Meloni ed anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa, sorridenti al fianco di Sergio Mattarella, per celebrare la festa della liberazione. E come se non bastasse, proprio questa mattina Giorgia Meloni, ha scritto una lettera al “Corriere della Sera”, con la quale prende le distanze “da qualsiasi nostalgia del fascismo”. E questo sarebbe l’isolamento, il silenzio “che diventerà assordante”, di cui scriveva Sorgi.