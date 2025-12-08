Il primario dell’ Ospedale Sant’Eugenio di Roma agli arresti domiciliari: “Stava intascando una mazzetta”

Robero Palumbo direttore di Nefrologia accusato di corruzione per una tangente da 3mila euro

Arrestato in flagrante Roberto Palumbo nato a Cassino , il primario di Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale Sant’Eugenio di Roma mentre incassava 3mila euro in contanti, una tangente, una prassi secondo la procura di Roma che aveva già indagato per corruzione , con l’ipotesi che indirizzasse i pazienti in dialisi in alcune strutture private. Gli uomini della Squadra Mobile della Questura di Roma, giovedì sera, hanno arrestato insieme al primario che dal 2009 è membro del comitato etico dell’Asl Roma-C, anche anche l’imprenditore Maurizio Terra, rappresentate legale della Dialeur, società che gestisce un centro dialisi ambulatoriale accreditato con la Regione.

I tremila euro in contanti avrebbero confermato i sospetti. Venerdì scorso il pm Gianfranco Gallo li ha interrogati, Palumbo è rimasto in carcere, mentre per Terra sono stati disposti i domiciliari. Gli agenti della Mobile hanno perquisito anche Giovanni Lombardi, fondatore di Nefrocenter, i nefrologi Carmine De Cicco e Annalisa Maria Valeria Pipicelli, Nicolò Lucio Vinciguerra presidente del cda Namur, Federico Germani legale rappresentante Omnia 2025, società queste che gestiscono centri specializzati in emodialisi. Tutti i perquisiti ed arrestato sono indagati per corruzione. Gli arresti invece dovranno essere convalidati dal Gip che, dopo l’udienza, si è riservato.

Gli indagati nell’indagine, avviata oltre un anno fa e coordinata dal procuratore aggiunto Giuseppe De Falco e dal pm Gianfranco Gallo in tutto sono quattordici . Tra loro Giovanni Lombardi, fondatore Nefrocenter, colosso in materia. E poi i nefrologi Carmine De Cicco e Annalisa Maria Pipicelli, Nicolò Lucio Vinciguerra, Federico Germani. Le indagini sono state avviate a seguito dalla denuncia di un altro nefrologo Carmelo Antonio Alfarone, con l’ipotesi accusatoria, per la quale inizialmente aveva iscritto Palumbo nel registro degli indagati per concussione, è che il primario indirizzasse i pazienti che aveva in cura in ospedale presso alcune strutture, convenzionate con il servizio sanitario regionale e specializzate in dialisi (le cliniche sospettate sono cinque) gestite da imprenditori che erano disposti a pagargli tangenti.

Alfarone aveva denunciato Palumbo, sostenendo di essere stato costretto a consegnargli circa 700mila euro minacciandolo di non indirizzare più al Rome Medical Group, i pazienti che venivano dimessi dal Sant’Eugenio ed erano ancora bisognosi di cure . In pratica secondo la denuncia Alfarone avrebbe pagato 3mila euro per ciascun paziente per un totale di 120mila euro tra il 2019 e il 2021 anche pagando l’affitto di 1.600 euro mensili, per la casa in via Gregorio VII, poco distante da piazza San Pietro dove il medico viveva, al quale aveva anche comprato persino i mobili dell’arredo. Ma non solo. Avrebbe pagato anche il canone mensile di 1.000 euro del leasing della Mercedes del primario, oltre a saldare per lui i conti in ristoranti e negozi di lusso, grazie alla consegna di tre carte di credito dell’associazione la disponibilità di tre carte di credito utilizzate da Palumbo in ristoranti, alberghi, esercizi commerciali e ancora un contratto di consulenza da 2500 euro mensili per un anno alla dottoressa Germana Sfara, la sua compagna. Agli atti risultano i riscontri delle spese fatte con quelle carte di credito e le foto di altri passaggi diretti di somme di denaro in contante.

Palumbo lo avrebbe costretto persino ad assumere la sua compagna Germana Sfara retribuita con 2.900 euro al mese . Gli inquirenti ipotizzano che la documentazione acquisita dalla Squadra Mobile nel corso delle perquisizioni possa confermare i sospetti. Le intercettazioni durate oltre un anno hanno portato alla luce un business occulto e delinquenziale da capogiro, intorno alla gestione delle cliniche. Le tangenti sarebbero stati versate a Palumbo qualche volta in contanti, altre volte attraverso consulenze fittizie al medico, con un giro di false fatture emesse da una società creata ad hoc. Dopo essersi incontrati nei pressi della Regione Lazio, l’imprenditore a bordo della Mercedes del primario ha consegnato a Palumbo la mazzetta in banconote da 100 e 50 euro che è stata immediata intercettata e sequestrata dagli agenti.

L’attività d’indagine ha fatto emergere legami poco etici e tantomeno leciti di Palumbo che, “oltre ad avere aspetti clinici, sono ammantati a interessi privati”, scrivono gli inquirenti nella richiesta di convalida, proseguono, evidenziando che “Palumbo è stato in grado di creare una rete di rapporti che ha permesso la creazione di corsie preferenziali lungo le quali i pazienti in dimissione sono indirizzati verso i centri dialisi amici, dove svolgono una terapia che è a carico del Sistema sanitario Nazionale, che prevede rimborsi fino a 1000 euro per una seduta di emodiafiltrazione“. Aggiungono i pm: “Le intercettazioni permettono di comprendere l’esistenza di un filo diretto tra l’Ospedale Sant’Eugenio i centri amici di Palumbo”. Nel 2024 Palumbo pensava di lasciare l’ospedale e diceva a una sua collaboratrice intercettata: “Da fuori continuerebbe a comandare”.